Карта. Где дешевле заправиться после подорожания бензина

Топ областей с самым дешевым и дорогим бензином А-95 в Украине

Для украинских водителей есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая – дефицита нефтепродуктов не будет. Плохая – цены на топливо снова пошли в рост, реализуя накопившийся потенциал подорожания, выяснил сайт "Сегодня".

Средняя цена А-95 по Украине – 28,98 грн/л. Но цены традиционно разнятся в зависимости от региона.

ТОП-3 региона с самым дешевым бензином А-95:

Сумская область – 28,02 грн/л; Харьковская – 28,26; Черниговская – 28,49.

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ТОП-3 региона с самым дорогим литром А-95:

Луганская область – 30,33; Киев – 30,06; Львовская область – 29,66.

Нынешнее подорожание бензина эксперты объясняют тем, что трейдеры прекратили соблюдать джентльменские договоренности с правительством: "низкие цены в обмен на закрытие нелегальных АЗС".

И все же борьба с нелегальными заправками активизировалась. Как СБУ закрыла "подзаборников", смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня