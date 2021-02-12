Версія українською
$ 27,84
33,81

Карта. В каких областях Украины лучше и хуже всего платят за коммуналку

12 февраля, 09:07

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Украинцы увеличили задолженность по счетам за комуслуги

Украинцы оплатили всего 72,6% счетов за коммунальные услуги в декабре 2020 года. Это платежи на 20,3 млрд грн. А по итогам 2020 года коммунальным службам недоплатили 73,6 млрд грн с учетом долгов предыдущих лет. То есть за год долги за коммуналку увеличилась на 15,5%.

Сайт "Сегодня" определил лучших и худших плательщиков за коммуналку по регионам.

Читайте также: 14 оригинальных идей ко Дню святого Валентина для влюбленных

Реклама

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Почему в Украине стремительно растут долги за коммуналку и к чему теперь готовиться".

А о том, какими будут платежки за газ за февраль, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Напомним: украинцам, расходы у которых по счетам превышают 15% доходов, государство предоставляет субсидию на оплату коммунальных услуг.

Новости на эту же тему:
газ ЖКХ тарифы отопление коммуналка долги комуслуги задолженность вывоз мусора

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Ужасная Распутина показала свое тело
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Почему распался брак знаменитых актёров