Карта. В каких областях Украины лучше и хуже всего платят за коммуналку

Украинцы оплатили всего 72,6% счетов за коммунальные услуги в декабре 2020 года. Это платежи на 20,3 млрд грн. А по итогам 2020 года коммунальным службам недоплатили 73,6 млрд грн с учетом долгов предыдущих лет. То есть за год долги за коммуналку увеличилась на 15,5%.

Сайт "Сегодня" определил лучших и худших плательщиков за коммуналку по регионам.

Самый высокий уровень оплат в Черновицкой области – 86,5%, самый низкий в Луганской – 63,1%.

Лучше всего платят за газ также на Буковине – 85,9%, хуже всего – в Одесской области – 52,7%.

Самый высокий процент оплаты счетов за отопление на Волыни – 87,6%, самый низкий – в Херсонской области – 34,2%.

За холодную воду лучше всего платят в Черновицкой области – 111,5% от выставленных счетов, то есть погашают накопленные долги. А хуже всего – в Волынской – 86,6%.

Читайте также: 14 оригинальных идей ко Дню святого Валентина для влюбленных

Реклама

За обслуживание домов в лидерах по оплате Закарпатье – 117,1%, в аутсайдерах Луганская область – 94,5%.

За вывоз мусора лучше всего рассчитываются жители Житомирской области, хуже всего – жители Днепропетровской области – 92,1%.

По оплате за электроэнергию лучшие снова буковинцы – 97,6% оплат, худшие – запорожцы – 84,4%.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Почему в Украине стремительно растут долги за коммуналку и к чему теперь готовиться".

А о том, какими будут платежки за газ за февраль, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Напомним: украинцам, расходы у которых по счетам превышают 15% доходов, государство предоставляет субсидию на оплату коммунальных услуг.