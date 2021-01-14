Карта. В Украине подорожала аренда квартир – где дешевле и дороже всего

В 2020 году в Украине средняя плата за аренду однокомнатной квартиры выросла на 5,5%, до 3903 гривен. При этом в разных регионах стоимость аренды жилья заметно отличается – от 2423 гривен в месяц в Ивано-Франковской области до 7624 гривен в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
ТОП-3 регионов с самой дорогой арендой 1-комнатных квартир:
- Киев – 7624 гривни.
- Одесская область – 5029 гривен.
- Харьковская область – 4862 гривни.
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ТОП-3 областей с самыми дешевыми "однушками":
- Ивано-Франковская область – 2423 гривни.
- Сумская область – 2215 гривен.
- Луганская область – 2173 гривни.
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