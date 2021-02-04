Кешбэк-сервисы в Украине: на что обратить внимание при выборе платформы

Кешбек дает возможность не только покупать товары в сети, но и оплачивать услуги

В Украине на сегодняшний день действуют более десятка кешбэк-сервисов. Одни из них основаны за рубежом, другие – именно украинские. Однако большинство таких сервисов можно назвать международными, поскольку они сотрудничают с популярными зарубежными торговыми площадками и сервисами, такими как Aliexpress, iHerb, Booking и другими. На что обращать внимание при выборе сервиса – рассказывает сайт "Сегодня".

Примеры некоторых платформ, через которые украинцы могут получать кешбэк от покупок в интернете:

Moneta.ua

LetyShops.com

Grivasi.com

PayBack.ua

Smarty.sale

Как же выбрать из них ту, что подходит именно вам?

С какими магазинами сотрудничает платформа

Большинство магазинов, которые готовы делиться частью прибыли с кешбэк-сервисами (а они – с покупателями), представлены на многих платформах. Поэтому нужно вспомнить, в каких магазинах вы чаще всего делаете покупки, и посмотреть, представлены ли они на платформах с кешбэком и на каких именно.

Говоря о магазинах, мы имеем в виду и сайты по продаже услуг. Например, с кешбэком можно купить билеты на самолет или в кино, оформить страховку с кешбэком, забронировать номер в гостинице за рубежом или оплатить турпоездку, выучить иностранный язык или заказать уборку квартиры. В других странах кешбэк можно получить даже за оплату коммунальных услуг или подачу декларации через кешбэк-платформы.

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Размер кешбэка

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У разных кешбэк-сервисов могут быть разные условия сотрудничества с одним и тем же магазином. Например, в одном из популярных магазинов по продаже электроники и бытовой техники кешбэк на разных платформах составляет 1,5%, 1,8%, 1,82%, 2,01% от суммы покупки. В другом популярном магазине, по продаже обуви, кешбэк на разных платформах составляет 4,5%, 5,46%, 6,03%. А на нескольких платформах этот магазин отсутствует.

Минимальная сумма для вывода денег

В этом плане условия тоже очень разные. На некоторых платформах после начисления кешбэка можно вывести на карту или телефон любую сумму, хоть 1 грн. На других сервисах установлен минимальный порог: например, 5 грн, 5 долларов, 200 грн и т. д. В третьих магазинах минимальный порог немалый (например, 250 грн), но если выводить через карты определенных банков, порог уменьшается (например, до 5 грн).

Некоторые пользователи кешбэк-сервисов обращают внимание, есть ли поддержка клиентов, например, с поиском "утерянного" кешбэка; дополнительные сервисы вроде повышение "статуса" покупателя (и повышение процента кешбэка); возможность внести некоторую сумму за возможность получить "эксклюзивный" (то есть повышенный) кешбэк с покупок.

Напомним, ранее сообщалось, сколько можно сэкономить при покупке с кешбэком?

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Мелочь, а приятно: как работают украинские кешбэк-сервисы в интернете".