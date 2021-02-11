Киев и ЕС расширили соглашение Interbus: украинцы получат евроуслуги в автобусах

Расширение соглашения положительно повлияет на развитие туризма, говорит Шмыгаль

Правительство Украины подписало новый протокол к европейскому соглашению Interbus, который расширяет его действие на регулярные пассажирские автобусные перевезенння.

Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, расширение соглашения будет способствовать развитию международных регулярных и специальных регулярных перевозок пассажиров с ЕС и со странами-членами соглашения Interbus, что положительно повлияет на развитие туризма.

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Украинцы, в свою очередь, будут получать от национальных перевозчиков лучшие услуги благодаря внедрению европейских практик и требований.

Справка: Украина присоединилась к Соглашению о международных нерегулярных перевозках пассажиров автобусами (Interbus) 16 октября 2012.

Напомним, премьер Шмыгаль третий день осуществляет рабочий визит в Брюссель, связанный с проведением заседания Совета ассоциации Украина – Европейский Союз. Не обошлось без курьезов.

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Также напомним, в июне-2019 немецкий автобусный лоукостер FlixBus зашел на рынок Украины. Сначала он запустил рейсы за границу, а затем открыл продажу билетов на автобусные линии между украинскими городами. Пассажиры могут забронировать билеты на сайте перевозчика, в мобильном приложении и офлайн-кассах продажи билетов.