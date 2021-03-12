Китай намерен оштрафовать Alibaba на рекордную в истории страны сумму

Компанию обвиняют в нечестной борьбе с конкурентами

Китай планирует оштрафовать компанию, работающую в сфере интернет-коммерции Alibaba на рекордную в истории страны сумму.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, размер штрафа может достигать миллиарда долларов.

По данным СМИ, антимонопольный комитет обвиняет компанию Alibaba в нечестной борьбе с конкурентами, наказывая продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах.

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Из-за конфликта основателя компании Джека Ма с властями Китая, вероятно, Alibaba придется отказаться от сотрудничества с ним.

Ранее мы писали, что против Alibaba было начато антимонопольное расследование. Им занимается Государственное управление рыночного регулирования (SAMR), чиновники выясняют, перешла ли компания черту монополизма.

Кроме того, финтех-гиганта Ant Group, чье IPO неожиданно сорвалось, проверяют на соответствие нормативам кредитования. К тому же чиновники подозревают, что платежная система Alipay тоже могла стать монополией.