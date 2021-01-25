Китай скупает украинскую кукурузу

Экспорт кукурузы из Украины в Поднебесную заметно увеличился в 2020 году

Китай стал ключевым покупателем украинской кукурузы в октябре-декабре текущего 2020/2021 маркетингового года (МГ). Эта страна резко нарастила закупки кукурузы из Украины – в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. За три месяца Китай купил 3,6 млн тонн украинской кукурузы – это 40% от общего объема экспорта.

Об этом сообщили аналитики "АПК-Информ".

Вторую позицию с долей в 31% занял ЕС. Европа при этом сократила закупки кукурузы из Украины на 39% – до 2,7 млн тонн.

Замыкает ТОП-3 рейтинга импортеров Египет, который в октябре-декабре импортировал 900,4 тыс. тонн кукурузы из Украины (-19% к прошлогоднему уровню). Ранее сообщалось, что Египет нашел замену украинской кукурузе.

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Всего октябре-декабре 2020/21 МГ Украина отгрузила на внешние рынки около 8,8 млн тонн кукурузы. Это на 8% меньше аналогичного показателя 2019/20 МГ. По прогнозам экспертов, к концу сезона разница достигнет 23%.

Напомним, в этом году Украина собрала 29,8 млн тонн кукурузы.

Всего в стране в 2020 году собрали 65,4 млн тонн зерновых с площади 15,3 млн га. Это почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

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