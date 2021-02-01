Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февраль

Февраль – один из самых непредсказуемых месяцев для курса валют. "Новогодние" факторы, которые определяли тенденции в первые два месяца зимы, идут на убыль, а "весенние" еще не набрали силу, и какие из них "включатся" раньше и в большей мере, зависит от многих причин. Поэтому в разные годы курс доллара в феврале вел себя по-разному.

Например, в 2017-м доллар начал дешеветь еще с середины января, но весь февраль курс колебался с амплитудой в 30 копеек. В 2018-м доллар начал достаточно резко падать в последние дни января, потеряв к середине февраля более 1,2 грн, и продолжал двигаться в этом направлении всю весну. Хотя во второй половине февраля был недолгий период ослабления гривни. В 2019 году наблюдалась приблизительно такая же картина. А вот в минувшем году на начало февраля пришелся, можно сказать, верхний пик новогоднего подорожания доллара. И хотя затем курс немного понизился (с 25 до 24,5 грн), как оказалось, это была лишь небольшая передышка перед мартовским скачком курса (выше 28 грн), который был вызван началом локдауна.

Как поведет себя курс в этом феврале? Когда доллар начнет дешеветь? Сайт "Сегодня" расспросил об этом наших экспертов.

Смотрим на поведение нерезидентов

В этом году новогоднего пика фактически не было. Или, по крайней мере, он был ниже, чем два декабрьских, когда официальный курс доллара был выше 28,5 грн. В 2021 году дороже 28,3 грн официальный доллар пока не стоил. И складывается впечатление, что уже сейчас гривня потихоньку берет курс на ревальвацию. Хотя скачки курса в этом году довольно существенные – 30 – 45 копеек то в одну, то в другую сторону. А значит, говорить о какой-либо однозначной тенденции пока рано.

На фото: официальный курс доллара в 2021 году. Данные НБУ

Какие факторы будут влиять на курс в феврале? В этом месяце Украине предстоит погасить часть госдолга. Согласно графику Минфина, в феврале нужно выплатить 5,45 млрд грн по внешним обязательствам (это порядка 195 млн долл.) и почти 32,5 млрд – по внутренним. В марте выплаты должны быть вдвое большими – 24,54 млрд грн по внешним обязательствам (более 870 млн долл.) и 46,15 млрд – по внутренним. Эти деньги надо аккумулировать на счетах, а потому государству понадобятся доллары. Выкуп валюты на рынке, по оценкам экспертов, может влиять на курс и давить на гривню.

С другой стороны, правительство намерено и в этом году активно выпускать ОВГЗ. Если их будут активно покупать иностранные инвесторы, в стране окажется много валюты, соответственно, курс доллара может снизиться. Но насколько сильным будет интерес иностранных инвесторов к ОВГЗ, сегодня эксперты не берутся предсказывать.

"Если в феврале нерезиденты будут активно покупать наши ОВГЗ, то, скорее всего, мы увидим ревальвацию гривни. Курс будет значительно ниже 28 грн. Но будут ли иностранные инвесторы покупать наши ОВГЗ – непонятно. То, что их будут размещать, это факт. А вот какой будет спрос – станет понятно по результату", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Еще один фактор, который также может качнуть курс в феврале в ту или иную сторону, – соотношение активности импортеров и экспортеров. Первые выкупают доллар на рынке, увеличивая спрос на него и, соответственно, курс. Вторые – наоборот.

"На сегодняшний момент импорта у нас больше, чем экспорта. Локдаун закончился, и импортеры начали больше покупать валюты. Если такое соотношение сохранится, а интерес инвесторов к ОВГЗ будет небольшим, есть вероятность, что в феврале будет небольшая, но девальвация. В таком случае курс доллара может оказаться в пределах 28,3 – 28,5 грн. Такая вероятность есть, но, я думаю, вряд ли она реализуется", – отмечает Александр Охрименко.

При этом эксперт считает, что Нацбанк будет стараться удерживать гривню от излишней ревальвации и выкупать излишки валюты на рынке.

"Нацбанк будет стараться удерживать курс гривни на уровне 28", – считает Александр Охрименко.

Метод "сырьевых ножниц" предсказывает ревальвацию гривни

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что "курсовую температуру" позволяет с высокой долей вероятности определить метод, который он называет "сырьевые ножницы". Этот метод заключается в сравнении ценовых индикаторов на нефть и на железную руду на мировых рынках. Если ценовой индикатор руды ниже нефти – будет девальвация, если выше – ревальвация.

На сегодняшний день руда чуть ли не втрое дороже нефти. Соответственно, экономист считает, что предпосылок для девальвации нет, скорее наоборот. По его словам, этот метод практически никогда не дает сбоев.

"Этот метод, конечно, не дает прогноз на какой-то небольшой срок, например, на месяц. Но он позволяет прогнозировать тенденцию, общий тренд на текущий момент. Внутри тренда, понятно, могут быть курсовые отскоки вверх-вниз, могут влиять сезонные факторы. Но если "сырьевые ножницы" работают в нашу пользу, амплитуда будет двигаться в сторону укрепления гривни. В феврале, скорее всего, курс доллара будет волатилен, как и сейчас, никаких резких движений вверх или вниз не ожидается. Колебания могут составить плюс-минус несколько десятков копеек. А с конца февраля или даже с начала марта начнется ревальвация", – считает Алексей Кущ.

Эксперт также отмечает, что многое будет зависеть от активности нерезидентов. Но такого сильного укрепления гривни, как в 2019 году, не ожидает.

"Я прогнозирую, что интерес нерезидентов восстановится, но не в таком объеме, который был, например, в 2019 году, когда гривня укрепилась на 15%. Где-то в половине того объема. Небольшой возврат нерезидентов уже зафиксирован, а с весны он может усилиться", – прогнозирует Алексей Кущ.

В феврале можем увидеть доллар по 27,5?

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович также прогнозирует укрепление гривни, причем уже в феврале.

"В феврале, по нашим прогнозам, гривня будет постепенно укрепляться и к концу месяца может даже достичь уровня 27,5 грн за доллар. Происходить это будет, с одной стороны, под влиянием умеренного спроса на валюту, а с другой – из-за поддержки со стороны нерезидентов и экспортеров. В декабре и январе иностранцы купили новых ОВГЗ на 20 млрд грн, чем сдержали ослабление гривни, сохранив стабильный курс. И это при том, что большую часть времени НБУ не осуществлял валютных интервенций на рынок. В феврале уровень спроса нерезидентов на ОВГЗ может сохраниться на высоком уровне. Также в этом месяце вырастут объемы налоговых платежей. Это потребует от экспортеров больших объемов продажи валюты для обеспечения уплаты налогов", – говорит Тарас Котович.

Раньше сайт "Сегодня" писал о том, что заработать на долларах в этом году, скорее всего, не удастся.

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