Когда Украине ждать прогресса с МВФ: Bank of America дал прогноз

Пересмотр программы может задержаться до III или даже IV квартала 2021 года

Пересмотр программы Stand-by Международного валютного фонда для Украины может быть отложен на июль-сентябрь или октябрь-декабрь 2021 года.

Так считают аналитики Bank of America (BofA) Global Research, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как указали в BofA Global Research, благодаря низким потребностям в финансировании бюджета в начале года Украина может сосредоточиться на внутренней политической повестке дня, в то же время любой прогресс в пересмотре программы может задержаться до III или даже IV квартала 2021 года. Однако Украине все же потребуется совершить прорыв в решении хотя бы одного из оставшихся вопросов, чтобы разблокировать дальнейший прогресс в программе, указано в аналитической записке.

Прогресс в реализации "маяков" МВФ может быть достигнут во время весенней сессии Верховной Рады, что позволит добиться прорыва в переговорах к середине лета, говорится в материалах BofA.

Реклама

"Таким образом, мы по-прежнему ожидаем, что Украина получит как минимум еще один транш из текущей программы в этом году", – отмечает BofA.

Напомним, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что на Банковой ожидают транш МВФ в 2021 году.

А советник главы Офиса президента Тимофей Милованов даже заявил, что новый транш от МВФ Киев может получить до начала лета.

Видео: Сегодня