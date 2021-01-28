"Коллекторы в законе": как теперь будут "выбивать долги" и можно ли будет защититься

Верховная Рада снова попытается защитить должников от коллекторов и урегулировать деятельность коллекторских компаний. Ведь на сегодня они, по сути, находятся вне правового поля, потому и позволяют себе "выбивать долги" такими методами, как угрозы, шантаж, запугивание и моральное издевательство.

27 января в парламенте был проголосован в первом чтении законопроект №4241 "О внесении изменений… относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности". Его поддержало рекордное число депутатов – 355!

Как этот закон предполагает защищать должников? И удастся ли это сделать на практике? В этом вопросе попытался разобраться сайт "Сегодня".

Коллекторами смогут называться только те компании, которые занесены в реестр

Сегодня понятия "коллекторская деятельность" в украинском законодательстве не существует, хотя, по оценкам авторов законопроектам, такой деятельностью занимаются порядка 200 компаний.

Законопроект предлагает, в первую очередь, законодательно урегулировать вопрос о том, кто такие коллекторы и чем они могут заниматься.

Во-первых, в законе "О потребительском кредитовании" появиться термин "коллекторская компания" – это юрлицо, которое в интересах кредитора занимается урегулированием просроченной задолженности и включено в Реестр коллекторских компаний.

Также законодательно закрепляется понятие "урегулирование просроченной задолженности" – это меры, направленные на погашение потребительской задолженности во внесудебном порядке.

Таким образом, коллекторами смогут называться только те компании, которые внесены в реестр. А для того, чтобы попасть в реестр, компания должна будет взять на себя обязательства действовать исключительно законными методами.

В частности, при подаче документов для занесения в реестр компания должна будет заполнить анкету, где опишет, какими методами она намерена взаимодействовать с должниками, возьмет на себя обязательства по обучению персонала цивилизованным методам работы и по защите персональных данных должников.

"Перед началом своей деятельности коллекторская компания должна быть внесена в реестр. Другие лица осуществлять деятельность по этому направлению не вправе. Это главное и базисное условие. Внесение в реестр, будет подразумевать, что коллекторская компания согласна выполнять требования и ограничения по работе с должниками, предусмотренные законопроектом №4241. Например, если коллектор без согласия должника будет звонить ему после 20:00 или собирать информацию о круге общения должника, угрожать или хамить, то это уже будет нарушение. У должника по кредиту в этом случае есть право подать жалобу на коллектора или коллекторскую компанию", – объясняет адвокат Дмитрий Куцевол, партнер АО "Ассирия".

Вести реестр коллекторских компаний будет Нацбанк. Он же должен будет следить за тем, чтобы коллекторы строго соблюдали "Требования к этичному поведению" – своего рода этический кодекс для коллекторов, который также выписан в законе.

Соответственно, украинцы должны будут жаловаться на коллекторов тоже в Нацбанк.

За несоблюдение "этического кодекса" компания может быть оштрафована на 3000 – 6000 необлагаемых минимумов (51 000 – 102 000 грн) или исключена из реестра и тогда утратит право заниматься коллекторской деятельностью. А если компания не значится в этом реестре, все ее претензии и требования по возврату долгов будут считаться незаконными.

Новые требования устанавливаются и к кредиторам – банкам и другим финансовым учреждениям, которые предоставляют потребительские кредиты. В частности, банки и финучреждения обязаны будут еще перед выдачей кредита сообщить потенциальному заемщику, что в случае задолженности ему придется иметь дело с коллекторами. Подписывая кредитный договор, потребителю придется сразу давать согласие и на общение с коллекторами в случае возникновения задолженности.

Что разрешат делать коллекторам

"Требования к этичному поведению" призваны защитить должников от бандитских методов коллекторов. Эти требования следующие:

Взаимодействие с должником может происходить путем:

- непосредственного взаимодействия (телефонные и видео-переговоры, личные встречи);

- отправки текстовых, голосовых и других сообщений через средства телекоммуникации;

- отправки почтовых сообщений по месту жительства или по месту работы должника с пометкой "Вручить лично".

Во время первого общения с потребителем коллектор обязан будет сообщить название своей компании, свое имя и фамилию, правовые основания для общения (договор с кредитором), размер долга и штрафов. По требованию должника обязан в течение недели направить подтверждающие документы ему по почте (электронной или обычной).

Каждое общение с должником коллектор обязан записывать на видео или аудио – "с целью защиты правового интереса участников урегулирования просроченной задолженности". Эти записи должны будут храниться три года. По ним будет, в частности, определяться, достаточно ли этично проходило общение коллектора с должником.

Что запретят коллекторам

Осуществлять действия, которые посягают на права, свободы и собственность потребителя или его представителя, поручителя, наследника и т .д.

Осуществлять действия, которые ставят под угрозу жизнь, здоровье, честь, деловую репутацию должника.

Использовать угрозы, шантаж, оскорблять личное достоинство потребителя или связанных с ним лиц.

Вводить должника в обман относительно размера долга и последствий в случае невыполнения условий договора.

Взаимодействовать с должником или его представителями в ночное время – после 20:00 и до 8:00.

Взаимодействовать с должником более двух раз в сутки.

Скрывать номер контактного телефона, с которого производится звонок.

Использовать функцию автодозвона дольше 60 минут в сутки.

Использовать на конвертах или в сообщениях изображения, которые могут быть восприняты как угроза.

Сообщать посторонним лицам о долгах потребителя.

Требовать от близких потребителя, чтобы они погасили долг.

Будет ли работать такой закон

Эксперты по-разному относятся к законопроекту. Но о том, что деятельность коллекторов должна быть внесена в законодательное поле, споров не возникает.

"До принятия законопроекта №4241 деятельность финансовых учреждений и коллекторских компаний, связанная с досудебным погашением задолженности получателей потребительских кредитов, на законодательном уровне практически не регулировалась. Это был законодательный пробел, и сейчас этот пробел восполнен", – говорит Дмитрий Куцевол.

Юрист считает, что этот законопроект предоставляет достаточно рычагов влияния на коллекторов, чтобы защитить потребителя от их беспредела.

"В случае нарушений требований законопроекта №4241 со стороны коллекторов или коллекторской компании Национальный банк сможет применить санкции в виде штрафа или вообще исключить коллекторскую компанию из соответствующего реестра. Это лишит ее возможности продолжать работу в дальнейшем. Такой механизм, уверен, будет сдерживать коллекторские компании и их работников от незаконных действий, хамства, ночных звонков и т. п. по отношению к должникам. В целом, я считаю, законопроект №4241 достаточно сбалансирован. Со стороны государственных органов и должников достаточно рычагов влияния на возможные злоупотребления со стороны коллекторских компаний", – считает Дмитрий Куцевол.

В то же время его коллега Андрей Авторгов, член Ассоциации юристов Украины, полагает, что после принятия закона коллекторский бизнес может поделиться на "белый" и "черный" – тех, кто работает в соответствии с новым законом и тех, кто продолжает "выбивать долги" по старинке. Меры воздействия на "белых коллекторов" действительно прописаны подробно, говорит он. А как будут бороться с "черными коллекторами"? В законопроекте об этом не говорится ни слова.

"Я считаю, что коллекторские компании, которые не попадут в реестр, как работали без правового поля, так и будут работать, никуда они не денутся. Никаких санкций для "черных коллекторов", которые не подпадают под действие закона, не предусмотрено", – говорит Андрей Авторгов.

Юрист вообще придерживается мнения, что этот законопроект направлен не столько на защиту прав заемщиков, сколько на легализацию коллекторской деятельности.

"На сегодняшний день вы можете пожаловаться в полицию, что вам надоедают коллекторы. Хотя по этим делам правоохранители работают ну очень неохотно. А после легализации коллекторской деятельности, я убежден, по таким делам полиция вообще не будет работать, а будет советовать жаловаться в Нацбанк. Что же касается жалоб в НБУ – каким образом человек сможет доказать, что ему звонили сегодня, например, не два раза, а четыре? Я считаю, доказать нарушения коллекторов будет очень сложно. Да, коллекторские компании есть и в других странах, в том числе в развитых. Но там у потребителя больше возможностей защитить себя. И там коллекторы, скорее, являются посредниками, медиаторами, которые помогают уплатить долг без суда, а не действуют дикарскими методами, как у нас", – говорит он.

Андрей Авторгов считает, что для защиты потребителей необходимо в первую очередь развивать легальную юстицию.

"Почему работают коллекторы? Если не работает легальная юстиция, то работает нелегальная. В суд идти – долго и дорого, поэтому кредиторы ищут, как вернуть долги быстрее и проще. Чтобы защитить права потребителей, нужно заставить работать легальную юстиции, а не легализовывать теневую. Надо, чтобы работали суды, нужно решить проблему малозначительных дел – рассматривать их быстрее, по упрощенной процедуре. Нужно наполнить суды судьями первой инстанции, чтобы дела не лежали там годами", – говорит Андрей Авторгов.

Кстати, нынешняя попытка навести порядок с коллекторской деятельностью – не первая, которая предпринималась парламентом нынешнего созыва. В сентябре 2019 года был зарегистрирован проект №2133 "О защите прав законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности". Он тоже был проголосован в первом чтении, однако дальше этого дело не продвинулось.

"Первый законопроект тоже был направлен на легализацию коллекторства как вида деятельности. Его основное отличие от законопроекта №4241 – в том, что в первом законопроекте речь шла обо всех долгах, за исключением коммунальных. А в этом проекте говорится только о потребительских кредитах", – поясняет Андрей Авторгов.

Это значит, что, например, на долги за кабельное телевидение или за строительные услуги законопроект №4241 не распространяется. Что же касается, например, кредитов по ипотеке, то они входят в понятие "потребительский кредит". Хотя, как говорят юристы, коллекторы чаще "выбивают" кредиты помельче, не обеспеченные залоговым имуществом.

Подробнее о нормах нового законопроекта смотрите в сюжете:

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