Коломойский участвует в переговорах с "Нафтогазом" о разделе "Укрнафты" – Коболев

Влияние бизнесмена на работу "Укрнафты" всегда было существенным

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев общается напрямую с бизнесменом Игорем Коломойским в рамках переговоров по разделению активов компании ПАО "Укрнафта". Об этом глава "Нафтогаза" рассказал "Радио НВ".

Как отмечает Коболев, переговоры с миноритарными акционерами ведутся на нескольких уровнях, и на одном из них он общается с бизнесменом напрямую.

"Я думаю, преждевременно говорить, кто что хочет. Это все-таки коммерческие переговоры, сейчас раскрывать их детали было бы некорректно", – отмечает Коболев и заверяет, что в этих переговорах "Нафтогаз" будет руководствоваться интересами госкомпании и учитывать мнение акционера-государства, а также ситуацию на рынке.

"Нам необходимо найти сбалансированное решение, которое в конечном результате позволит нам завершить партнерство с данными акционерами, сделать "Нафтогаз" на 100% компанией, которой владеет государство, что позволит нам, в свою очередь, эффективно подготовить компанию к публичному размещению акций в 2024 году", – говорит Коболев.

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Глава "Нафтогаза" отмечает, что, влияние Коломойского на работу "Укрнафты" всегда было существенным и останется таковым из-за контроля над единственным крупным нефтеперерабатывающим заводом в Украине.

"Любой менеджмент "Укрнафты" будет продавать нефть на это завод. Продавая нефть на этот завод, вы вынуждены вести переговоры, вступать в отношения, продавать продукцию на рынке, частично она продается через сеть АЗС, которая контролируется этой же самой приватной группой", – пояснил Коболев.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитражный трибунал по прошествии почти шести лет отказался рассматривать обращение украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые требовали взыскать с Украины более 6 млрд долларов.