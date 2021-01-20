Комитет ВР по экологии призвал срочно разработать механизм финансирования Нацплана по выбросам

Национальный план по сокращению выбросов (НПСВ), который уже с 1 января предусматривает вывод энергоблоков ТЭС в ремонт для установления очистного оборудования, в текущих условиях не является реалистичным для выполнения, и поэтому власть должна объединиться в поиске и разработке механизма финансирования Нацплана для его эффективной реализации.

Об этом шла речь на слушаниях в комитете ВР по вопросам экологической политики и природопользования 19 января.

В частности, председатель комитета Олег Бондаренко заявил, что комитет последовательно занимается вопросами экологии и улучшения качества атмосферного воздуха в Украине, которое будет возможным при условии успешной реализации НПСВ и сокращения выбросов на украинских теплоэлектростанциях (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

"Мы настаиваем на выполнении промышленными предприятиями-загрязнителями принятого плана. Но, тем не менее, мы просим как Министерство энергетики, так и Министерство защиты окружающей среды включиться в плодотворную дискуссию", – отметил депутат.

По его словам, любой план, утвержденный правительством, должен быть реалистичным и поэтому комитет будет обращаться в Кабмин по обсуждению условий выполнения НПСВ.

Его коллега Леся Василенко отметила, что главная причина невыполнения Нацплана – это отсутствие механизмов финансирования, и их должно немедленно разработать правительство.

В свою очередь, заместитель министра экологии Роман Стрелец напомнил, что в среднем около 70% всех вредных выбросов в атмосферу непосредственно производят объекты промышленности и энергетики и для улучшения ситуации необходимо найти финансовые инструменты для реализации НПСВ, поскольку на данный момент их нет.

"В первую очередь НПСВ – это принятие гибкого механизма перехода к более жесткой директиве 2010-75 ЕС о промышленных выбросах. Все понимали, что быстро перейти к этой модели очень трудно, это будет очень больно для всех, в первую очередь потому, что необходимы огромные инвестиции. И опять-таки за один день это сделать невозможно. Поэтому был принят НПСВ", – сказал Стрелец.

Он добавил, что рыночная модель в энергетической отрасли, которая была принята, сейчас работает с недостатками, и это вносит сложности в реализацию НПСВ.

"Но для того, чтобы решить вопрос и все-таки выполнять природоохранные мероприятия, мы уверены, что государство должно найти действенные механизмы финансирования таких природоохранных мероприятий на каждом предприятии-загрязнителе. Это поможет сдвинуть ситуацию и положительно повлияет как на энергетическую, так и экологическую безопасность", – подчеркнул замминистра экологии.

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Вместе с тем, председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что условия выполнения НПСВ должны быть реалистичными в текущих экономических условиях в Украине.

"Это также нужно понимать. В значительной степени европейские страны имеют возможность инвестировать в экологию, так как уровень богатства этих стран выше. Я уверен, что чем больше у нас будет уровень богатства, тем мы будем больше инвестировать", - добавил Герус.

При этом он подчеркнул, что нужно осуществлять модернизацию ТЭС и ТЭЦ, чтобы выбросы уменьшались, но так, чтобы важные для енергоситемы мощности оставались в работе.

Как сообщалось, по мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Светелика, Украине угрожает потеря энергетической безопасности из-за принудительного вывода в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать в 2021, поскольку выполнение его требований может привести к потере эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

Национальный план сокращения выбросов утвержден 2017 года, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического Сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года.

Прописав требования, которые должны выполняться установками, законодатели не предусмотрели источники финансирования их модернизации, что поставило на паузу воплощение плана. Объем необходимых средств оценивается в 4,13 млрд евро.

Эксперты отмечают, что принудительная остановка блоков ТЭС для выполнения требований неактуального НПСВ создаст дефицит генерирующих мощностей в Украине, который придется покрывать за счет импорта электроэнергии из России, Беларуси.