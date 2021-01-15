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Кому не дадут субсидию в 2021 году: список условий

15 января, 13:03

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Почти в любом случае можно обратиться к специальной комиссии и все же попросить о субсидии

В 2021 году изменились правила назначенияжилищных субсидий. Сайт "Сегодня" выяснил, кто может не сможет претендовать на субсидии в 2021 году.

Субсидию не назначат при таких условиях:

Впрочем, даже при наличии этих "противопоказаний" (кроме излишне просторного жилья) жилищная субсидия может быть назначена по решению специальной комиссии. Прежде чем принять такое решение, комиссия приедет домой к заявителю, чтобы разобраться на месте и понять, действительно ли ему нужна субсидия.

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О том, что еще изменилось в системе субсидий, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Субсидии по-новому: кому назначат и как будут проверять получателей".

А что делать, если отказали в субсидии, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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ЖКХ коммуналка субсидии правила условия

Источник: Сегодня

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