"Красная зона": в Черновицкой и Житомирской областях запретили поезда

В УЗ предлагают альтернативные варианты, как добраться до этих регионов или выехать из них

"Укрзализныця" (УЗ) прекращает продажу ж/д билетов в Черновицкой и Житомирской областях – с 7 до 12 марта. Такое решение приняли из-за "красного" уровня эпидемической опасности в этих регионах, сообщают новости "Сегодня".

Также ограничат посадку и высадку пассажиров, которые приобрели билеты заранее, и тех, кто следует транзитом через "красную зону".

До 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся до 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений.

Видео: Сегодня

Остальным путешественникам придется скорректировать маршрут – сесть на поезд или выйти из него на станциях, расположенных вне опасного сектора.

В УЗ жителям Черновицкой области предлагают воспользоваться поездами до Киева со станций Тернопольской области (Залещики, Толстое, Чортков):

№ 357/358 Рахов – Киев

№ 769/770 Каменец-Подольский – Киев.

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Также напоминают о станциях, граничащих с Житомирской областью:

Рокитное-Волынское (поезд № 142/141);

Шепетовка (№ 13/14, № 43/44, № 235/236, № 97/98, № 45/46);

Полонное (№ 13/14);

Фастов (№ 142/141, № 13/14).

Кроме того, станция Винница является транзитным хабом для поездов Западного, Одесского и Киевского направлений, напоминают в УЗ.

Напомним, с 7 марта на Прикарпатье также вступает в силу запрет на посадку и высадку пассажиров. Если билет куплен в или из Ивано-Франковской области после 7 марта, можно сесть на поезд любой станции следования за пределами области.