Красные зоны карантина закроют для транспорта? Как будут ходить поезда и автобусы

В Украине меняют правила введения транспортных ограничений в красных зонах карантина, которыми определены уже 8 областей. Теперь запреты будут вводиться не автоматически после попадания региона в список "красных", а по итогам решений специальных комиссий по каждой области.
То есть пока что расписание движения поездов в Киеве, Одесской и Сумской области остается без изменений. Ограничения на высадку и посадку пассажиров не введут до того, как комиссии не примут решения, объяснили в пресс-службе "Укрзализныци".
Решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, уточнили в УЗ.
Кроме того, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, ограничить могут и движение автомобильного транспорта, в том числе межобластного сообщения.
Что точно не запретят?
- Транзитные перевозки.
- Перевозки на легковых автомобилях, где количество пассажиров (вместе с водителем) составляет не больше 5 человек (дети до 14 лет – не в счет).
- Перевозки на служебном транспорте и транспорте, который арендуют предприятия. Пассажиров должно быть не больше чем мест для сидения. Такие перевозки могут осуществляться только по определенным заранее маршрутам.
- Международные перевозки на автомобильном транспорте при наличии негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов до поездки.
Напомним, в красной зоне карантина с 22 марта находятся восемь регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Киевская, Одесская и Сумская области.
При этом ограничения на продажу билетов и высадку/посадку пассажиров поездов уже введены в четырех областях – Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской. "Укрзализныця" назначает специальные рейсы, чтобы люди могли выехать или въехать в красные зоны.
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