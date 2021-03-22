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Красные зоны карантина закроют для транспорта? Как будут ходить поезда и автобусы

22 марта, 14:07

Ксения Капустинская

Ограничения теперь определяются по новым правилам

В Украине меняют правила введения транспортных ограничений в красных зонах карантина, которыми определены уже 8 областей. Теперь запреты будут вводиться не автоматически после попадания региона в список "красных", а по итогам решений специальных комиссий по каждой области.

То есть пока что расписание движения поездов в Киеве, Одесской и Сумской области остается без изменений. Ограничения на высадку и посадку пассажиров не введут до того, как комиссии не примут решения, объяснили в пресс-службе "Укрзализныци".

Решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, уточнили в УЗ.

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Кроме того, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, ограничить могут и движение автомобильного транспорта, в том числе межобластного сообщения.

Что точно не запретят?

Напомним, в красной зоне карантина с 22 марта находятся восемь регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Киевская, Одесская и Сумская области.

При этом ограничения на продажу билетов и высадку/посадку пассажиров поездов уже введены в четырех областях – Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской. "Укрзализныця" назначает специальные рейсы, чтобы люди могли выехать или въехать в красные зоны.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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