Красные зоны карантина закроют для транспорта? Как будут ходить поезда и автобусы

В Украине меняют правила введения транспортных ограничений в красных зонах карантина, которыми определены уже 8 областей. Теперь запреты будут вводиться не автоматически после попадания региона в список "красных", а по итогам решений специальных комиссий по каждой области.

То есть пока что расписание движения поездов в Киеве, Одесской и Сумской области остается без изменений. Ограничения на высадку и посадку пассажиров не введут до того, как комиссии не примут решения, объяснили в пресс-службе "Укрзализныци".

Решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, уточнили в УЗ.

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Кроме того, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, ограничить могут и движение автомобильного транспорта, в том числе межобластного сообщения.

Что точно не запретят?

Транзитные перевозки.

Перевозки на легковых автомобилях, где количество пассажиров (вместе с водителем) составляет не больше 5 человек (дети до 14 лет – не в счет).

Перевозки на служебном транспорте и транспорте, который арендуют предприятия. Пассажиров должно быть не больше чем мест для сидения. Такие перевозки могут осуществляться только по определенным заранее маршрутам.

Международные перевозки на автомобильном транспорте при наличии негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов до поездки.

Напомним, в красной зоне карантина с 22 марта находятся восемь регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Киевская, Одесская и Сумская области.

При этом ограничения на продажу билетов и высадку/посадку пассажиров поездов уже введены в четырех областях – Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской. "Укрзализныця" назначает специальные рейсы, чтобы люди могли выехать или въехать в красные зоны.

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