Кредит под 7% дадут не на любую квартиру: список ограничений

Государственная программа "Доступная ипотека 7%" позволяет украинцам брать кредиты на квартиры и дома как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. При этом существуют ограничения по площади жилья и его возрасту:

норматив – 50 кв. м на человека или семью из двух человек;

на каждого следующего члена семьи – по 20 дополнительных "квадратов";

допускается превышение нормативной площади на 20%, но оно оплачивается за свои деньги, без компенсации процентов государством;

жилье должно быть построено не раньше 2018 года.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

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Министр уточнил, что ограничение по возрасту жилья вводили ради развития строительной отрасли.

"Мы заинтересованы развивать строительный рынок, поскольку видим в нем драйвер оживления экономики. Ставим в государственной ипотечной программе две цели: предоставить гражданам возможность приобрести доступное жилье и попутно дать стране свежий экономический импульс. Поэтому сфокусировались на первичном рынке недвижимости", – сказал Марченко.

Он также напомнил, что максимальную сумму ипотеки установили на уровне 2 млн гривен, т.е. стоимость жилья – до 2,5 млн. Первый взнос – не менее 15%.

Читайте полный текст 2-й части интервью с Сергеем Марченко – Как будут расти зарплаты, можно ли в 2021-м получить дешевый кредит, кого заставят вернуть субсидии.

А подробнее о правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня