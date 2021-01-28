Кто должен вносить изменения в е-декларацию после крупных покупок? Ответы на 3 вопроса

Сообщать о крупных доходах и покупках обязаны не все чиновники

В конце декабря 2020 года наряду с открытием реестра деклараций чиновников и депутатов вернули обязанность подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии. Такими изменениями считается получение имущества или дохода более чем на 50 прожиточных минимумов, установленных на 1 января. Для 2021 года это 113,5 тыс. гривен.

С этого момента в Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) получило много обращений, сообщает пресс-служба НАПК. Ведомство подготовило ответы на ТОП-3 вопроса.

1. Кому нужно подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии?

По желанию это может сделать любой е-декларант. А обязательным уведомление является для тех, кто занимает должность "с высоким уровнем коррупционных рисков". Это, к примеру, президент, премьер-министр и члены Кабмина, нардепы, судьи и прокуроры и т.д. Полный список должностей есть на сайте НАПК.

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2. Если имущество дороже 113,5 тыс. гривен приобрел член семьи, нужно ли подавать уведомление?

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Нет, информация о получении дохода, приобретении имущества или крупных расходах членом семьи субъекта декларирования не сообщается.

3. Если изменения произошли в период, когда была отменена норма закона о представлении сообщений, нужно ли подавать уведомление теперь?

Нет, нужно подавать уведомление только о тех изменениях, которые произошли с 30 декабря 2020 года. Об изменениях в имущественном состоянии до этой даты сообщать не нужно.

Напомним, в декабре Верховная Рада возобновила полноценную работу НАПК. Ведомству вернули контролирующие функции, был определен порядок реагирования на признаки коррупции, а также открывается круглосуточный доступ к Единому реестру деклараций чиновников и депутатов.

А ежегодная кампания декларирования имущества и доходов стартовала 1 января и продлится до 31 марта.

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