Кто из украинцев сможет воспользоваться финлизингом на жилье с нулевым взносом

Украинцам предоставят доступное ипотечное кредитование, а также финансовый лизинг для покупки жилья. Это станет одним из стимулов для украинцев оставаться жить на Родине.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Государственная компания "Укрфинжитло" предлагает доступную долгосрочную ипотеку на условиях:

фиксированной ставки 7%;

сроком до 30 лет;

с первым взносом 20%.

Кроме этого, предусмотрена опция финансового лизинга на условиях нулевого первого взноса и под 5%.

Приоритетными группами для участия в программе лизинга станут военные, учителя, медики, полицейские, внутренне перемещенные лица, социально незащищенные слои населения.

"Проект является одним из приоритетов для президента. Государство предоставит возможность как можно большему количеству украинцев приобрести жилье благодаря доступному ипотечному кредитованию и финансовому лизингу. Расходы на ипотеку должны быть не больше 50% месячного дохода семьи", – подчеркнул Тимошенко.

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Сейчас рынок ипотечного кредитования в Украине показывает небольшой рост – в 2020 году было выдано 5,5 тыс. ипотечных кредитов, что больше, чем за 2019 год. Однако лишь 25% кредитов было выдано семьям, имеющим месячный доход менее чем 20 тыс. грн.

"Мы планируем начать выпуск ипотечных кредитов уже в этом году. "Укрфинжитло" будет осуществлять рефинансирование ипотечных кредитов и финансового лизинга благодаря ОВГЗ. Государство через "Укрфинжитло" предоставляет гарантии и выступает посредником между банком и гражданином", - рассказал генеральный директор "Укрфинжитло" Василий Шкураков.

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Цель новой политики – минимизация рисков как для банков, предоставляющих кредитование, так и для граждан. Предполагается, что новая программа ипотечного кредитования будет способствовать развитию строительной и жилищной отраслей, поможет повысить ВВП.

"Мы работаем над комплексным урегулированием законодательства в жилищной отрасли. Уже зарегистрирован законопроект, имеющий целью защитить права инвесторов в жилищное строительство, в том числе и от недобросовестных застройщиков", – сказала народный депутат, глава межфракционного объединения "За "Большую стройку" Елена Шуляк.

Напомним, в 2020 году украинцы оформили ипотечные кредиты на общую сумму 3,8 млрд гривен. Это на 36% больше, чем годом ранее.

А подробнее об ипотеке под 7% узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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