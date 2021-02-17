Кто сейчас самый богатый человек в мире?

В рейтинге миллиардеров снова изменения в результате последних торгов на американских биржах

Миллиардер Джефф Безос, который собрался уходить из Amazon, снова стал самым богатым человеком планеты, обойдя своего главного конкурента основателя SpaceX и Tesla Илона Маска.

Об этом свидетельствуют данные Индекса миллиардеров Bloomberg.

Индекс миллиардеров Bloomberg – это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Расчеты основываются на анализе чистой стоимости активов каждого миллиардера. Цифры обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

Так, после торгов на американских биржах состояние Безоса сократилось "всего" на 372 миллиона долларов и составляет 191 миллиард. С таким показателем он занимает первое место в списке миллиардеров.

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А Маск скатился на второе место после того, как по итогам дня торгов его состояние уменьшилось аж на 4,5 миллиарда долларов и в целом оценивается в 190 миллиардов.

Далее на третьем месте идет Бил Гейтс – 137 млрд долл., на четвертом – Бернар Арно с 116 млрд, на пятом – Марк Цукерберг с 104 млрд.

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