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Кто заплатит транспортный "налог на роскошь" в 2021 году: список элитных моделей авто

23 февраля, 15:38

Ксения Капустинская

Владельцы дорогих машин должны получить налоговые счета до конца июня

Министерство экономики подготовило список автомобилей, которые подпадают под ежегодный транспортный налог. В 2021 году в него вошли 172 модели, включая BMW 5, 7 и 8-й серий, Range Rover и другие популярные марки авто, а также электрокар Tesla Model X.

До середины года Фискальная служба разошлет украинцам платежки. Ставка налога неизменна и составляет 25 тыс. гривен в год за каждый легковой автомобиль.

На сайте Минэкономики можно ознакомиться с полным списком моделей авто, которые подпадают под налогообложение.

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Транспортный налог взимают с владельцев легковых авто при условии:

Напомним, в Министерстве финансов предлагали изменить налог на элитные авто. Порог хотели снизить с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года. Пока что этого не произошло.

А о том, как украинцев заставляют платить налоги за несуществующие ФОПы, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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