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Кучеренко раскритиковал НКРЭКУ за покрытие коррупции вместо выплат долгов "зеленым" инвесторам

12 января, 15:10

Инна Бабур

НКРЭКУ своими действиями покрывает коррупцию на госпредприятиях и махинации трейдеров на рынке электроэнергии, заявил экс-министр ЖКХ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), своими действиями покрывает коррупцию на государственных предприятиях и махинации трейдеров на рынке электроэнергии вместо того, чтобы принять решение для выплаты задолженности перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины. Об этом заявил народный депутат от "Батьківщини", экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко во время включения на заседании НКРЭКУ. Трансляцию регулятор вел в своем YouTube, сообщает "Гордон".

Кучеренко призвал комиссию выполнить свои обязательства по выплате долга за "зеленую" электроэнергию, взятые при подписании Кабмином меморандума с инвесторами.

"Этот меморандум – это был действительно не только юридический, но и политический акт. И это правительство брало на себя обязательства. У меня есть огромные сомнения, что после вашего решения, если вы решитесь его принять, правительство просто политически признает себя несостоятельным", – сказал Кучеренко.

По его словам, государство предоставило государственные гарантии для НЭК "Укрэнерго", чтобы решить долговую проблему в расчетах с "зелеными" инвесторами, однако НКРЭКУ хочет запретить такие расчеты.

В то же время, отметил Кучеренко, Нацкомиссия планирует предоставить кредитные средства для "Энергоатома", который, как он утверждает, замечен в коррупционных скандалах и искусственно созданных убытках.

"Возникает странная схема, когда сначала создаются огромные долги на "Энергоатоме", который зарабатывает огромные деньги на этом, и они уже выведены с рынка. Вы же понимаете, о каких суммах идет речь. И в то же время своим решением вы хотите за счет кредитов государственных банков на "Укрэнерго" по сути гасить эти долги. Простите, я бы очень посоветовал вам очень подумать перед принятием этого очень сомнительного решения", – добавил нардеп.

Нацкомиссия на предыдущем заседании перенесла обсуждение вопроса о задолженности перед "зеленой" генерацией. По словам главы комиссии Валерия Тарасюка, проект постановления был в открытом доступе для общественного обсуждения всего один день, а по закону необходимо на это выделить не менее трех рабочих дней.

Накануне заседания НКРЭКУ бизнес-сообщества и ассоциации инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) выступили против предложенного проекта решения. Они настаивали, что за счет выделенных денег необходимо погасить 40% долгов перед ВИЭ на общую сумму около 9 млрд грн.

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

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Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность оплачивать произведенную "зеленую" электроэнергию.

6 октября прошлого года ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд грн налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга в 22,4 млрд грн перед производителями энергии из возобновляемых источников не наблюдается, писала Politeka.

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