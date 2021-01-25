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Курсы доллара и евро просели после заметного роста

25 января, 08:44

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На понедельник, 25 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,16 грн;
1 евро – 34,25 грн;
10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 22 января, курс доллара опустился на 11 копеек после роста на семь копеек в предыдущий банковский день. Однако за неделю – с 18 по 25 января – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на 11 копеек.

Евро при этом тоже вернулся к снижению курса. Евровалюта стала дешевле на 12 копеек после роста сразу на 22 копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 25 января упала сразу на восемь копеек.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В пятницу, 22 января, доллар на межбанке упал на 12 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,14/28,16 грн (покупка/продажа). Евровалюта опустилась в цене на девять копеек в покупке и на восемь – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,25/34,28 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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