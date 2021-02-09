Курс доллара опустился на осеннее "дно", евро дешевеет

На вторник, 9 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,67 грн;

1 евро – 33,26 грн;

10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел еще на 10 копеек после падения курса на 12 копеек в предыдущий банковский день.

Доллар опустился еще ниже психологической отметки в 28 гривен и достиг минимальной стоимости с начала сентября 2020 года, то есть за пять месяцев.

За неделю – со 2 по 9 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 39 копеек.

Падение курса евро замедлилось. Евровалюта подешевела на две копейки после снижения курса на 17 копеек днем ранее. Так дешево евро не стоил с середины ноября 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей 9 февраля практически не изменилась.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 8 февраля, доллар на межбанке подешевел на восемь копеек в покупке и на девять – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,64/27,66 грн (покупка/продажа). Евровалюта не изменилась в цене в покупке и подешевела на копейку в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,32/33,34 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

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