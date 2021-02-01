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Курс доллара перестало лихорадить? Эксперты объяснили ситуацию

1 февраля, 11:19

Ксения Капустинская

Гривня оказалась в стабильном диапазоне, но рынок следит сразу за несколькими важными темами

Доллар 1 февраля после снижения официального курса торгуется на межбанке на уровне 28,1 гривни. Активность на рынке пока низкая. Вероятно, в ближайшее время курс остается вблизи 28,1 гривни на межбанке и 28,1/28,3 гривни в банковских обменниках.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Они выделили такие тенденции на межбанке:

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К 10:00 по киевскому времени доллар на межбанке торговался на уровне 28,12/28,14 грн, по данным портала Minfin. В целом дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару на сегодня в пределах 28,05−28,25 гривен.

Напомним, февраль – один из самых непредсказуемых месяцев для курса валют. "Новогодние" факторы, которые определяли тенденции в первые два месяца зимы, идут на убыль, а "весенние" еще не набрали силу, и какие из них включатся раньше и в большей мере, зависит от многих причин. Сайт "Сегодня" уже разобрался, когда доллар начнет дешеветь.

Другие прогнозы курса валют на 2021 год смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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