Курс доллара перестало лихорадить? Эксперты объяснили ситуацию

Гривня оказалась в стабильном диапазоне, но рынок следит сразу за несколькими важными темами

Доллар 1 февраля после снижения официального курса торгуется на межбанке на уровне 28,1 гривни. Активность на рынке пока низкая. Вероятно, в ближайшее время курс остается вблизи 28,1 гривни на межбанке и 28,1/28,3 гривни в банковских обменниках.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Они выделили такие тенденции на межбанке:

За прошлую неделю доллар на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. Но общие колебания гривни сузились до 10 копеек за неделю, что является минимумом за последние 6 месяцев;

Участники пока присматриваются к ситуации и ждут, не выйдут ли на рынок с продажей валюты нерезиденты под завтрашнее размещение ОВГЗ;

Рынок продолжает следить за уровнем заболеваемости COVID-19 в Украине;

На начало месяца приходится большой блок налоговых выплат, что отражается в продажах валюты со стороны экспортеров. В то же время погашение на прошлой неделе НДС сдерживает часть таких продаж;

Пока не понятно, будет ли НБУ защищать уровень 28,1 грн/долл. с учетом сезонных ревальвационных трендов для гривни.

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К 10:00 по киевскому времени доллар на межбанке торговался на уровне 28,12/28,14 грн, по данным портала Minfin. В целом дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару на сегодня в пределах 28,05−28,25 гривен.

Напомним, февраль – один из самых непредсказуемых месяцев для курса валют. "Новогодние" факторы, которые определяли тенденции в первые два месяца зимы, идут на убыль, а "весенние" еще не набрали силу, и какие из них включатся раньше и в большей мере, зависит от многих причин. Сайт "Сегодня" уже разобрался, когда доллар начнет дешеветь.

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