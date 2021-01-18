Курс доллара почти замер, евро подрос в цене

На понедельник, 18 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,05 грн;

1 евро – 34,01 грн;

10 российских рублей – 3,82 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 15 января, курс доллара снизился на одну копейку после роста на девять копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 11 по 18 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 23 копейки.

Евро подорожал на две копейки и снова поднялся выше 34 гривен. Ниже этой психологической отметки евровалюта продержалась только сутки.

Стоимость 10 российских рублей 18 января практически ее изменилась.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Читайте также: Индекс Биг Мака: сколько "должен" стоить доллар в Украине

В пятницу, 15 января, доллар на межбанке подешевел на две копейки в покупке и подорожал на три копейки в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,10/28,17 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 10 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,93/34,02 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Реклама

О том, продавать или покупать доллары, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.