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Курс доллара почти замер, евро подрос в цене

18 января, 08:48

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На понедельник, 18 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

По сравнению со значениями пятницы, 15 января, курс доллара снизился на одну копейку после роста на девять копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 11 по 18 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 23 копейки.

Евро подорожал на две копейки и снова поднялся выше 34 гривен. Ниже этой психологической отметки евровалюта продержалась только сутки.

Стоимость 10 российских рублей 18 января практически ее изменилась.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В пятницу, 15 января, доллар на межбанке подешевел на две копейки в покупке и подорожал на три копейки в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,10/28,17 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 10 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,93/34,02 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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О том, продавать или покупать доллары, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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Источник: Сегодня

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