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Курс доллара пополз вверх, евро дешевеет

26 января, 08:44

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 26 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,17 грн;
1 евро – 34,23 грн;
10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара повысился на копейку после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 19 по 26 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копейки.

Евро при этом продолжает падать в цене. Евровалюта стала дешевле еще на две копейки после падения на 12 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 26 января снизилась еще на две копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 25 января, доллар на межбанке вырос на копейку в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,15/28,17 грн (покупка/продажа). Евровалюта опустилась в цене на 13 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,13/34,14 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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