Курс доллара пробил психологическую отметку на межбанке

Удержится ли гривня на этом уровне, зависит от Нацбанка, говорят аналитики

Доллар 13 января после снижения официального курса тестирует на межбанке уровень ниже 28 гривен. До этой психологической отметки и ниже доллар не опускался с середины декабря 2020 года. Укрепление гривни связано с перевесом предложения валюты. А степень падения доллара будет зависеть от поведения НБУ, который остался единственным сильным покупателем валюты.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По данным портала Minfin, к 12:00 доллар торговался на уровне 27,95/27,97 гривни.

Читайте также: Грозит ли Украине новый "банкопад"

"Импортеры на рынке пассивны в связи с карантином. Спекулянты играют на ожиданиях укрепления гривни. При этом, важную роль играют нерезиденты, которые ориентируются на покупку ОВГЗ. Накануне Минфин на размещении гособлигаций привлек 8,9 млрд гривен", – объяснил Шевчишин.

Положительно на гривню повлияли и новости о продолжении работы миссии МВФ в Украине. По итогам работы специалистов фонда будет приниматься решение о судьбе второго транша.

Напомним, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Видео: Сегодня