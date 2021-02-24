Курс доллара растет на межбанке: почему и надолго ли это

Доллар 24 февраля после снижения по официальному курсу торгуется на межбанке вблизи уровня 27,95 гривни. Ожидается, что сегодня курс останется на этой отметке. Однако в дальнейшем укрепление гривни останется на повестке дня.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он указал на такие тенденции на валютном рынке:
- Некоторое ослабление национальной валюты наблюдается, несмотря на позитивную новость о том, в Украине зарегистрировали вакцину Pfizer. На рынке ходят слухи, что Укрэксимбанк скупал валюту, возможно, на контракты под вакцину. Если это так, то движение во вторник скорее было ситуативным, и по мере отхода крупного покупателя, рынок может вернутся в середину торгового диапазона.
- Активность импортеров сдерживает в целом сложная эпидемиологическая ситуация.
- Размещение ОВГЗ позволило Минфину привлечь 10,5 млрд гривен. Но ставки уже не столь привлекательны для нерезидентов, т.к. на мировом рынке формируется тренд на рост ставок по более стабильным и безопасным облигациям.
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- Рынок ждет распродаж валюты аграриями в преддверии посевной.
- Традиционное для конца месяца погашение НДС снизило предложение валюты экспортерами и поддержало ослабление гривни.
Напомним, ранее финансовый аналитик объяснил, грозит ли украинцам обвал гривни и при каком условии курс доллара может резко вырасти.
А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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