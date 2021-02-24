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Курс доллара растет на межбанке: почему и надолго ли это

24 февраля, 12:05

Ксения Капустинская

Валютный рынок снова находится под влиянием противоречивых факторов

Доллар 24 февраля после снижения по официальному курсу торгуется на межбанке вблизи уровня 27,95 гривни. Ожидается, что сегодня курс останется на этой отметке. Однако в дальнейшем укрепление гривни останется на повестке дня.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он указал на такие тенденции на валютном рынке:

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Напомним, ранее финансовый аналитик объяснил, грозит ли украинцам обвал гривни и при каком условии курс доллара может резко вырасти.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
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Источник: Сегодня

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