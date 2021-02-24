Курс доллара растет на межбанке: почему и надолго ли это

Валютный рынок снова находится под влиянием противоречивых факторов

Доллар 24 февраля после снижения по официальному курсу торгуется на межбанке вблизи уровня 27,95 гривни. Ожидается, что сегодня курс останется на этой отметке. Однако в дальнейшем укрепление гривни останется на повестке дня.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он указал на такие тенденции на валютном рынке:

Некоторое ослабление национальной валюты наблюдается, несмотря на позитивную новость о том, в Украине зарегистрировали вакцину Pfizer . На рынке ходят слухи, что Укрэксимбанк скупал валюту, возможно, на контракты под вакцину. Если это так, то движение во вторник скорее было ситуативным, и по мере отхода крупного покупателя, рынок может вернутся в середину торгового диапазона.

. На рынке ходят слухи, что Укрэксимбанк скупал валюту, возможно, на контракты под вакцину. Если это так, то движение во вторник скорее было ситуативным, и по мере отхода крупного покупателя, рынок может вернутся в середину торгового диапазона. Активность импортеров сдерживает в целом сложная эпидемиологическая ситуация.

Размещение ОВГЗ позволило Минфину привлечь 10,5 млрд гривен. Но ставки уже не столь привлекательны для нерезидентов, т.к. на мировом рынке формируется тренд на рост ставок по более стабильным и безопасным облигациям.

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Рынок ждет распродаж валюты аграриями в преддверии посевной.

Традиционное для конца месяца погашение НДС снизило предложение валюты экспортерами и поддержало ослабление гривни.

Напомним, ранее финансовый аналитик объяснил, грозит ли украинцам обвал гривни и при каком условии курс доллара может резко вырасти.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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