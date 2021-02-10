Курс доллара в Украине обосновался в новом диапазоне

Доллар 10 февраля после снижения официального курса остается относительно стабильным на межбанке, торгуясь на уровне 27,7 гривни. При этом на рынке появились покупатели, и в результате часть спекулянтов начала закрывать короткие позиции в долларе. Вероятно, в ближайшее время курс будет держаться в диапазоне 27,6-27,9 грн/долл.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
В пользу гривни сыграло то, что Минфин привлек 13,1 млрд гривен в бюджет через ОВГЗ. Это могло создать небольшую нехватку гривни на рынке и также способствовало развороту курса.
"Отдельно выделим публикацию данных об инфляции, которая по итогам января достигла 6,1% в годовом выражении, что будет подталкивать НБУ к возможному решению по ужесточению кредитно-денежной политики уже в феврале", – добавил эксперт.
Кроме того, Нацбанк предупредил о том, что проведет стресс-тестирование 30 банков в 2021 году после перерыва из-за пандемии.
А о том, почему цены растут, несмотря на падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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