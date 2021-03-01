Курс доллара в Украине подскочил до максимума за месяц

На вторник, 2 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

01.03 02.03 Изменение 1 доллар США 27,95 грн 28,00 грн + 0,05 1 евро 33,84 грн 33,72 грн - 0,12

По сравнению со значениями 1 марта доллар подорожал еще на пять копеек после роста курса на две копейки в предыдущий банковский день. Как и прогнозировали эксперты, доллар достиг отметки в 28 гривен. На этом уровне официальный курс находится впервые с 4 февраля, то есть практически за месяц.

За неделю с 23 февраля по 2 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек.

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Зато евро 2 марта подешевел еще на 12 копеек после падения сразу на 31 копейку днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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