Версія українською
$ 27,95
33,84

Курс доллара в Украине подскочил до максимума за месяц

1 марта, 16:15

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 2 марта

На вторник, 2 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

01.0302.03Изменение
1 доллар США27,95 грн28,00 грн+ 0,05
1 евро33,84 грн33,72 грн- 0,12

По сравнению со значениями 1 марта доллар подорожал еще на пять копеек после роста курса на две копейки в предыдущий банковский день. Как и прогнозировали эксперты, доллар достиг отметки в 28 гривен. На этом уровне официальный курс находится впервые с 4 февраля, то есть практически за месяц.

За неделю с 23 февраля по 2 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек.

Реклама

Зато евро 2 марта подешевел еще на 12 копеек после падения сразу на 31 копейку днем ранее.

Читайте также: Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимуму

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Как изменятся пенсии украинцев в марте 2021-го, смотрите в новом шоу нашего блогера-пенсионера, который стал ютубером. "Дед Панч, молодежь и пенсии", 3-й выпуск.

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Украинцам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в марте
Медведчук хочет посадить Марченко в кресло президента — СМИ