Курс доллара в Украине прекратил движение, евро дорожает

На понедельник, 22 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

19.02 22.02 Изменение 1 доллар США 27,85 грн 27,85 грн 0,00 1 евро 33,65 грн 33,78 грн + 0,13

По сравнению со значениями 19 февраля доллар не изменился в цене после снижения курса на шесть копеек в предыдущий банковский день. При этом эксперты ожидают, что на следующей неделе курс доллара в Украине будет падать.

За неделю с 15 по 22 февраля гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку.

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Евро при этом снова подорожал. Официальный курс вырос сразу на 13 копеек после повышения на копейку днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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