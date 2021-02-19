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Курс доллара в Украине прекратил движение, евро дорожает

19 февраля, 16:08

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 22 февраля

На понедельник, 22 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

19.0222.02Изменение
1 доллар США27,85 грн27,85 грн0,00
1 евро33,65 грн33,78 грн+ 0,13

По сравнению со значениями 19 февраля доллар не изменился в цене после снижения курса на шесть копеек в предыдущий банковский день. При этом эксперты ожидают, что на следующей неделе курс доллара в Украине будет падать.

За неделю с 15 по 22 февраля гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку.

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Евро при этом снова подорожал. Официальный курс вырос сразу на 13 копеек после повышения на копейку днем ранее.

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А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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