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Курс доллара в Украине устремился вверх, евро пробил психологическую отметку

25 марта, 16:32

Игорь Тимофеев

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 26 марта

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 26 марта:

25.0326.03Изменение
1 доллар США27,87 грн27,97 грн+ 0,10
1 евро32,94 грн33,03 грн+ 0,09

По сравнению со значениями 25 марта доллар вырос сразу на 10 копеек после роста курса на 14 копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 19 по 26 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте аж на 29 копеек. Сайт "Сегодня" уже писал, что курс доллара резко повысился на межбанке Украины и, как результат, в официальных курсах Нацбанка. Но фундаментальных причин для девальвации нет.

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Курс евро на 26 марта вырос на 9 копеек после повышения на 1 копейку днем ранее. Евровалюта уже поднялась выше психологической отметки в 33 гривни. Ниже 33 гривен евро продержался всего три дня.

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Напомним, в Украине также планируют провести налоговую амнистию. Подробности – в сюжете:

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Источник: Сегодня

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