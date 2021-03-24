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Курс доллара в Украине рванул вверх, евро тоже подорожал

24 марта, 16:41

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 25 марта

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 25 марта:

24.0325.03Изменение
1 доллар США27,73 грн27,87 грн+ 0,14
1 евро32,93 грн32,94 грн+ 0,01

По сравнению со значениями 24 марта доллар подскочил сразу на 14 копеек после роста курса на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 18 по 25 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 17 копеек. Эксперты рекомендовали украинцам покупать доллары, пока валюта не стала еще дороже.

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Курс евро на 25 марта повысился на копейку после падения на восемь копеек днем ранее. Евровалюта все еще держится ниже психологической отметки в 33 гривни.

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Напомним, в Украине также планируют провести налоговую амнистию. Подробности – в сюжете:

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Источник: Сегодня

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