Версія українською
$ 27,68
32,98

Курс доллара в Украине снизился, евро тоже стал дешевле

19 марта, 08:44

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На сегодня, 19 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,68 грн;
1 евро – 32,98 грн;
10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на две копейки после роста курса пять копеек в предыдущий банковский день. За последнюю неделю, с 12 по 19 марта, гривня укрепилась по отношению к американской валюте на семь копеек. При этом эксперты не исключают роста курса доллара.

Евро снизился на копейку и опустился еще чуть ниже психологической отметки в 33 гривни.

Стоимость 10 российских рублей 19 марта снизилась на две копейки.

Читайте также: Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Реклама

В четверг, 18 марта, доллар на межбанке подешевел на три копейки в покупке и на четыре – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,69/27,70 грн (покупка/продажа). Евровалюта практически не изменилась в цене и в покупке, и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,00/33,02 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Почему олигархи "кинули" Януковича: Добкин всё рассказал
Крымчане взвыли: приходится покидать квартиры из-за гробов