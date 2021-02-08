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Курс доллара в Украине уходит в новый диапазон: что творится на межбанке

8 февраля, 11:19

Ксения Капустинская

Продавцы активно избавляются от иностранной валюты

Доллар 8 февраля после падения официального курса снизился на межбанке до уровня 27,68 гривни. Активность на рынке пока низкая. Вероятно, в ближайшее время гривня может еще немного укрепиться, и курс на межбанке войдет в диапазон 27,5-27,7 грн/долл. А наличный доллар в банках может торговаться вблизи 27,4/27,6 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Они выделили такие тенденции на межбанке:

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" также выяснил, ждать ли возврата к курсу 27 гривен за доллар. Эксперты, в частности, напомнили о влиянии сотрудничества с МВФ на валютный рынок. К слову, миссия Международного валютного фонда продлила работу в Украине:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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