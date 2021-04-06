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Курс доллара в Украине упал, евро продолжил расти

6 апреля, 08:47

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 6 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,94 грн;
1 евро – 32,86 грн;
10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, доллар откатился на две копейки вниз после роста сразу на 13 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 30 марта по 6 апреля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на три копейки. Но эксперты считают, что доллар в Украине взял курс на 28 гривен.

Курс евро при этом продолжил рост. Евровалюта стала дороже еще на две копейки после повышения на 14 копеек днем ранее.

А вот стоимость 10 российских рублей 6 апреля снизилась на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 5 апреля, доллар на межбанке подешевел сразу на 19 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,83/27,86 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене девять копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,84/32,87 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил, что и где закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

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Источник: Сегодня

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