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Курс доллара в Украине вернулся к падению, а евро практически замер

19 февраля, 08:32

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На пятницу, 19 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,84 грн;
1 евро – 33,65 грн;
10 российских рублей – 3,78 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на шесть копеек после роста курса на семь копеек в предыдущий банковский день. Курс НБУ так и не пересек отметку в 28 гривен, которую, тем не менее, неоднократно пробивал вверх на межбанке.

А за неделю – с 12 по 19 февраля – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте.

Евро немного подорожал. Официальный курс вырос на копейку после того, как просел на 13 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 19 февраля повысилась на две копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В четверг, 18 февраля, доллар на межбанке подорожал на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,84/27,86 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 11 копеек в покупке и на 12 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,60/33,63 грн (покупка/продажа). Аналитики говорят о шатком равновесии спроса и предложения валюты на межбанке. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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