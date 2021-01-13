Курс доллара в Украине вернулся на уровень декабря-2020

На четверг, 14 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

13.01 14.01 Изменение 1 доллар США 28,05 грн 27,97 грн - 0,08 1 евро 34,08 грн 34,04 грн - 0,204

По сравнению со значениями 13 января курс доллара снизился еще на восемь копеек после падения на 15 копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс доллара оказался ниже психологической отметки в 28 гривен впервые с 21 декабря 2020 года.

За последнюю неделю – с 6 по 14 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 43 копейки. Ранее сайт "Сегодня" выяснил, почему доллар опустился ниже 28 гривен на межбанке.

Реклама

Евро снизился на четыре копейки после падения на 20 копеек днем ранее.

Читайте также: Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в первом квартале 2021 года

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Видео: Сегодня