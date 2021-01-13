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Курс доллара в Украине вернулся на уровень декабря-2020

13 января, 16:34

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 14 января

На четверг, 14 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

13.0114.01Изменение
1 доллар США28,05 грн27,97 грн- 0,08
1 евро34,08 грн34,04 грн- 0,204

По сравнению со значениями 13 января курс доллара снизился еще на восемь копеек после падения на 15 копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс доллара оказался ниже психологической отметки в 28 гривен впервые с 21 декабря 2020 года.

За последнюю неделю – с 6 по 14 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 43 копейки. Ранее сайт "Сегодня" выяснил, почему доллар опустился ниже 28 гривен на межбанке.

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Евро снизился на четыре копейки после падения на 20 копеек днем ранее.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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