Курс доллара в Украине встал на паузу после роста

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 30 марта:
|29.03
|30.03
|Изменение
|1 доллар США
|27,97 грн
|27,97 грн
|0,00
|1 евро
|32,95 грн
|32,97 грн
|+ 0,02
По сравнению со значениями 29 марта доллар снова не изменился в цене. Курс держится на одном и том же уровне с 26 марта. При этом за неделю с 23 по 30 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на 28 копеек. Впрочем, эксперты не исключают, что доллар может подскочить до 28 гривен.
Курс евро на 30 марта повысился на две копейки после падения на 8 копеек днем ранее. Евровалюта осталась ниже психологической отметки в 33 гривни.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, в Украине также планируют провести налоговую амнистию. Подробности – в сюжете:
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