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Курс доллара в Украине встал на паузу после роста

29 марта, 16:11

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 30 марта

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 30 марта:

29.0330.03Изменение
1 доллар США27,97 грн27,97 грн0,00
1 евро32,95 грн32,97 грн+ 0,02

По сравнению со значениями 29 марта доллар снова не изменился в цене. Курс держится на одном и том же уровне с 26 марта. При этом за неделю с 23 по 30 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на 28 копеек. Впрочем, эксперты не исключают, что доллар может подскочить до 28 гривен.

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Курс евро на 30 марта повысился на две копейки после падения на 8 копеек днем ранее. Евровалюта осталась ниже психологической отметки в 33 гривни.

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Напомним, в Украине также планируют провести налоговую амнистию. Подробности – в сюжете:

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Источник: Сегодня

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