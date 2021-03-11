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Курс евро в Украине оказался на минимуме за полгода, доллар тоже упал

11 марта, 08:46

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На сегодня, 11 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,70 грн;
1 евро – 32,93 грн;
10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на четыре копейки после роста курса на три копейки в предыдущий банковский день. А за неделю с 4 по 11 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 15 копеек.

Курс евро 11 марта тоже снизился на четыре копейки и опустился еще ниже психологической отметки в 33 гривни. Эту черту евро пересек вниз впервые за полгода.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В среду, 10 марта, доллар на межбанке не изменился в цене ни в покупке, ни в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,72/27,74 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на три копейки в покупке и на четыре – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,02/33,05 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Аналитики считают, что гривня еще будет крепнуть.

Видео: Сегодня

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

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Источник: Сегодня

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