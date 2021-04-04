Курс гривни может обвалиться осенью – эксперт

Курс гривни может обвалиться осенью, когда Украине нужно будет отдать около 5 млрд долларов по займам МВФ.

Такое мнение в комментарии "Сегодня" высказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Олега Пендзина беспокоит, что Минфин вторую неделю подряд не может разместить ОВГЗ: снова их продано всего на 5,5 млрд грн. Основные покупатели, по его словам, – украинские банки за средства, полученные от НБУ в виде рефинансирования, фактически это скрытая эмиссия.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин считает, что девальвация национальной валюты может начаться даже с 10 апреля.

"Опасность возобновления активных боевых действий на Донбассе будет стимулировать нерезидентов к продаже украинских ценных бумаг, а население – к покупке валюты как средства сбережения, что может существенно надавить на гривню. Тогда может случиться существенное падение гривни", - рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

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По мнению Андрея Шевчишина, тем, кто инвестирует в наличную валюту "в долгую" – год и более, стоит продолжать покупку долларов, так как девальвация может начаться в любой момент.

С ним согласен Олег Пендзин, он также он советует вкладывать сбережения больше в валюту, чем в гривню.

Гривня хоть и не самая твердая валюта в мире, но точно одна из самых красивых. Что неоднократно подтверждено результатами международных конкурсов. Подробнее смотрите в сюжете.

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