Квартиры в лизинг под 5% стали ближе: в Раде появился законопроект

У украинцев появятся новые механизмы для покупки доступного жилья, пообещали в парламенте

В Украине предложили обновить программу доступной ипотеки под 7% и запустить финансовый лизинг жилья под 5% годовых. Это предусматривает законопроект № 5308, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно документу, к компании "Укрфинжитло", которая сейчас занимается реализацией госпрограммы, присоединится Государственное ипотечное учреждение (ГИУ). После этого появятся новые финансово-кредитные механизмы, что и позволит запустить финансовый лизинг жилья.

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В "Слуге народа" уже подсчитали, что по обновленной программе 7%-ной ипотеки в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тыс. кредитов. А также будет приобретено 12 тыс. квартир для передачи их в финансовый лизинг.

Напомним, первые семьи уже получили квартиры в кредит под 7%. Сейчас в госпрограмме участвуют семь банков, но этот список будет расширяться.

Подробнее о действующих правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня