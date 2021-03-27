Квартиры в пригороде – чем они лучше жилья в столице и в чем главный недостаток

Эксперты считают, что в ближайшие три года возле столицы появится много жилья комфорт-класса

Еще недавно квартира в столице была мечтой многих украинцев. Но в последние годы предпочтения заметно изменились. Из-за тесноты и хаотичной застройки Киев стал неуютным для жизни. К тому жевоздух в мегаполисе загрязнен настолько, что Киев постоянно входит в число самых токсичных городов мира.

В то же время в окрестностях Киева, как на дрожжах, растут целые массивы новостроек, которые более доступны по цене и при этом не уступают столичным по комфорту и качеству. И это заставляет украинцев переключать свое внимание с загазованной столицы на ее пригороды. Сайт "Сегодня" разбирался, какие есть плюсы и минусы покупки квартиры в пригородах столицы, и почем сейчас такое жилье.

Вдвое дешевле, чем в Киеве

На сегодняшний день, по данным статистики, в Киевской области строится вдвое больше жилья, чем в самом Киеве. Так, в 2020 году в Киевской области началось строительство 1,55 млн кв. м жилья, а в Киеве – только 776 тыс. кв. м. В области было запланировано строительство свыше 21 тыс. квартир, а в столице – менее 4 тыс. В прошлом году в области сдано в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья, а в Киеве – 286 тыс.

По данным агентства "ЛУН", цены на квартиры в пригороде Киева на 40% дешевле, чем в самом городе. Так, в феврале средняя цена на квартиры в новостройках Киева составляла 27 700 грн за квадратный метр, а в пригороде – 17 тыс./кв. м. Самая дешевая однокомнатная квартира в новых домах Киева сейчас стоит 1,38 млн грн, или 50 тыс. долларов, а в Киевской области – 743,8 тыс. грн, или менее 27 тыс. долл.

/ Фото: Сегодня

При этом в сегменте дешевого жилья, эконом-класса, разница в ценах особенно заметна.

"По итогам 2020 года разница между средней стоимостью квартир во многоквартирных домах эконом-класса в Киеве и пригороде составила около 45%. При этом в ближайшем пригороде, на удаленности до 10 км уже реализовываются качественные проекты, цена на которые соответствует стоимости аналогичным по классу проектам в центральных районах Киева", – говорит руководитель проекта Park Lake City Олег Перегинец.

Мало этажей и автономное отопление

Жилье за пределами Киева привлекает украинцев не только своими ценами. В пригородах сейчас застраиваются свободные территории, которые раньше были полями, на таких массивах можно позволить себе не "тесниться" и предложить будущим жильцам лучшую инфраструктуру. Некоторые кварталы в пригороде Киева по внешнему виду практически не уступают жилым районам с заграничных картинок. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и за городом есть кварталы с достаточно плотной застройкой.

"Немаловажным является стремление части покупателей приобрести квартиру в проекте, который бы соответствовал условиям проживания в городе и при этом имел еще важные дополнительные преимущества, характерные для жизни загородом. Покупатели хотят жить и отдыхать за городом по принципу два в одном: городской комфорт в условиях природной гармонии", – отмечает Олег Перегинец.

Эксперт считает, что основными преимуществами квартиры за городом являются использование в строительстве энергосберегающих и эко-технологий, небольшая этажность, панорамное остекление, системы автономного водоснабжения, отопления, канализации, закрытая охраняемая территория, свободная от автотранспорта, наличие вместительного паркинга, ландшафтный дизайн придомовой территории и т. д. Далеко не каждая новостройка в Киеве может позволить себе такие характеристики.

Не только для экономных

В ответ на запросы покупателей в последнее время в пригородах Киева появляется не только жилье эконом-класса, но и более дорогих сегментов. И, по мнению экспертов, это станет трендом на ближайшие годы.

"В 2021-2023 годах ожидается постепенное переформатирование первичного рынка в пригороде: девелоперы сконцентрируются на реализации объектов более дорогих сегментов, постепенно отказываясь от проектов эконом-класса. Девелоперы постепенно уходят в концептуальные проекты категорий комфорт+ и бизнес. Также я не исключаю, что в скором времени на рынке пригорода появятся проекты и премиум-класса", – говорит Олег Перегинец.

По его мнению, в ближайшие три года количество жилых домов повышенной комфортности составит до 40% от всего объема строящегося в пригородах жилья.

"Растет спрос на объекты, строящиеся в непосредственной близости к природным рекреационным зонам. Особый акцент – это наличие водоемов и пляжей, близость лесопарковой зоны, зон досуга, территория для детей и занятий спортом. Кроме этого, в таких жилых комплексах станет обязательным наличие самодостаточного социально-бытового инфраструктурного комплекса: кафе, магазинов, собственных детских садов, начальных школ и т. п.", – перечисляет Олег Перегинец.

Такие многоквартирные дома сейчас принято называть эко-комплексами или эко-рест-комплексами. В них, как правило, мало этажей (5 и меньше) и при этом есть лифты, в квартирах вместо балконов – террасы, панорамное остекление (окна от пола до потолка).

Много таких комплексов возводится вдоль Новообуховского шоссе и меньше – вдоль Бориспольской трассы.

По наблюдениям застройщиков и риэлторов, такое жилье часто приобретается не для круглогодичного проживания, а для отдыха на природе.

"В 2021 году при выборе квартиры потенциальный покупатель будет обращать внимание на качество строительства, рекреационные возможности будущего ЖК, удаленность объекта от города и транспортное сообщение. Кроме этого, покупатели жилья бизнес-класса будут склонны использовать загородную квартиру в качественном ЖК не только для постоянного жительства, а еще и как "курортную недвижимость" для проведения уик-эндов на природе", – говорит Олег Перегинец.

По его мнению, есть предпосылки к тому, что в 2021 году пригородное жилье может подорожать на 15-20%, в зависимости от локации, от формата и качества строительства.

Минусы квартиры за городом

При этом квартиру за городом никак нельзя назвать идеальным местом жительства для среднестатистической семьи. Главным минусом такого жилья является ужасная логистика. За редким исключением выехать из района загородных новостроек, чтобы попасть в Киев, непросто. По утрам и вечерам все выездные дороги сковывают пробки, в которых можно простоять полчаса и больше. Ведь дороги не расширяются и не обновляются. А во многих местах расширить дороги попросту невозможно из-за старой застройки.

Еще одним минусом загородного жилья является отсутствие детской инфраструктуры: школ (их практически нет), садиков (очень мало и дорого), центров творчества и т. д. В итоге родителям приходится возить детей на учебу в Киев. А это не очень удобно для работающих и, опять же, занимает много времени.

"Такие квартиры подходят для тех, кто не сильно связан со столицей. Кому не надо ездить постоянно на работу в Киев, кто не возит детей в школу или садик. Добраться в Киев оттуда бывает довольно сложно. А если еще нужно завести куда-то в школу ребенка – это проблема", – говорит президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

По наблюдениям эксперта, сейчас многие интересуются квартирами в окрестностях Окружной дороги, в Киево-Святошинском районе – в Коцюбинском, Вишневом, на Софиевской и Петропавловской Борщаговках, в Крюковщине и т. д. Там большой выбор и невысокие цены. Но сложности с логистикой сдерживают спрос на загородное жилье такого типа, говорит Пита.

Но люди, приобретающие жилье за городом, рассчитывают, что ситуация с пробками изменится. Плюс тут – заинтересованность местных властей и потребность жителей. Доказательство тому – опыт больших городов в других странах. Там давно произошел массовый исход в пригороды.

Аренда на 20% дешевле, чем в Киеве

Тем не менее для тех, кому не нужно ездить в Киев каждый день или кого эти трудности не пугают, загородные квартиры привлекательны. Поэтому их часто выбирают именно для проживания, а квартиры в Киеве сдают в аренду.

Однако некоторые покупатели приобретают загородное жилье и в качестве инвестиций, например, для сдачи в аренду. Доход от этого, конечно, будет чуть ниже, чем от квартиры в Киеве, но с арендаторами проблем нет – низкие цены на аренду многие из них как раз считают достоинством жилья.

"Конечно, квартиры за городом меньше покупают как инвестиции, Киев, конечно, в этом плане больше пользуется спросом. Но и в пригородах Киева есть рынок аренды жилья. Снять однокомнатную квартиру там можно за 5-7 тысяч гривен. В Киеве таких цен на более-менее хорошие объекты нет, тут цены составляют от 8 тыс. и выше. То есть аренда в Киеве процентов на 20 дороже, чем в пригородах", – объясняет Юрий Пита.

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