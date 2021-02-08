Квоты на импорт серной кислоты превратились в коррупционные схемы, их нужно срочно ликвидировать, – нардеп

Квоты на ввоз серной кислоты – это коррупционные схемы прошлой власти, их необходимо немедленно отменить. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера в комментарии Минпром.

Депутат напомнил, что квоты на импорт серной кислоты были введены в 2018 году, якобы для защиты отечественного производителя ресурса. Но после их введения производители серной кислоты резко подняли цену на свою продукцию.

"Только вдумайтесь: цена украинских поставщиков стала выше импортной на 89%, а в некоторых случаях на 107%. То есть, целью была защита отечественных производителей от импорта. А по факту квоты стали инструментом обогащения для компаний-прокладок", – сообщил Магера.

Депутат обратил внимание, что несмотря на резкое повышение цен на кислоту, финансовые показатели отечественных производителей ресурса ухудшаются. Что, по его мнению, связано с тем, что зарабатывают на этой коррупционной схеме не производители, а посредники, через которых реализуется кислота. Поэтому депутат считает, что квоты на импорт серной кислоты должны быть отменены немедленно.

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"Сейчас у министерства задача предельно ясна – ликвидировать коррупционные схемы прошлой власти и отменить квоты на импорт серной кислоты. Но Межведомственная комиссия по международной торговле не спешит это делать! Коррупционные схемы продолжают работать, в связи с чем у меня логичный вопрос к министру Петрашко: что вообще происходит?" – сказал Магера.

Напомним, с 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты, чтобы, по официальной версии, защитить отечественных производителей этого ресурса. Но после введения ограничений цены на серную кислоту выросли почти в два раза и произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у посредников. Те срывают поставки и диктуют экономически необоснованные условия, но выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, причем не у государственных предприятий, которые эту серную кислоту производят, а у частных компаний.

Представители профильных ассоциаций обратились к властям с просьбой немедленно отменить ограничения на импорт серной кислоты и олеума. Как следует из их заявления, из-за недобросовестной работы фирм-посредников на рынке возник дефицит критически важного сырья, который грозит остановкой целой отрасли украинской экономики. К тому же, квотирование создало прочные коррупционные схемы, выстроенные вокруг государственных предприятий – производителей серной кислоты, и эти схемы необходимо как можно скорее разрушить.