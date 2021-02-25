Ламинат — особенности и правила выбора напольного покрытия

При выборе напольного покрытия все чаще предпочтение отдается ламинату. Это обусловлено несколькими факторами, среди которых широкий выбор ламинированных досок различного размера и дизайна, практичность материала и соотношение цены и качества. Однако выбор ламината может быть не так прост, как кажется на первых порах. Чтобы купить качественное покрытие для конкретного помещения, стоит учесть множество нюансов, о которых и пойдет речь в этой статье.

Что такое ламинат?

Классический ламинат представляет собой покрытие в четыре слоя из различных материалов, где:

нижний слой, изготовленный из крафт-картона со специальной пропиткой, выполняет стабилизирующую функцию;

несущий слой из ДВП является основополагающим;

декоративный слой отвечает за внешний вид ламината и являет собой бумагу с рисунком под древесину, камень и др.;

верхний слой защищает всю конструкцию от образования сколов и трещин.

Бытовые изделия предполагают одновременную прессовку верхнего и нижнего слоев покрытия.

Разновидности ламината

Данный тип напольного покрытия может отличаться по множеству факторов, и каждый из них мы затронем ниже. Однако чаще всего ламинат разделяют по внешнему виду, который зависит от окраса и верхнего защитного слоя. Среди основных видов:

классический ламинат, стилизованный под натуральную древесину;

глянцевый вариант с имитацией покрытия лаком;

матовое покрытие, на котором не остается следов при ходьбе;

текстурная поверхность, полностью копирующая внешний вид дерева, камня или керамики.

Именно в разнообразии дизайна и кроется главное преимущество ламината как напольного покрытия.

Классы износостойкости ламината

Главный критерий выбора ламинатной доски — класс ее износостойкости. Этот показатель влияет на срок службы покрытия с сохранением первоначальных характеристик и внешнего вида. Класс определяется после проведения различных тестов в "полевых" условиях. Прежде чем покупать изделие, стоит определиться с его классификацией и оптимальным показателем для конкретного помещения.

Классы ламината

Выделяется 4 основных класса для данного типа поверхности:

31 класс;

32 класс

33 класс;

34 класс.

Данная классификация соответствует нормам единой директивы, принятой в Европе несколько лет назад. Это позволяет избежать путаницы с определением износостойкости ламината, который производится в различных странах.

Оптимальный класс нагрузки

Оптимальная нагрузка определяется с учетом характеристик конкретного класса. Если 31 класс подходит для бытового использования в комнатах низкой проходимости (кладовая или спальня), то 32 может выдержать средние нагрузки, которым он будет подвергаться в гостиной, кухне, а также офисных помещениях с небольшой проходимостью.

33 класс сохранит первозданный вид в течение 20 лет в помещениях с максимальной проходимостью (офисы, приемные и другие помещения в социальных учреждениях). Ламинат 34 класса износостойкости в быту практически не используется, так как предназначен к эксплуатации с аномальными нагрузками.

Выбираем ламинат по толщине

Толщина ламинатной доски — один из важнейших критериев выбора напольного покрытия данного типа. От него зависит надежность скрепления ламелей и их стабильность. Кроме того, толщина влияет на устойчивость изделия к механическим давлениям и на теплоизоляционные показатели. Выбор покрытия по толщине осуществляется с учетом множества других факторов, включая класс износостойкости, тип соединения, размеры ламелей и др.

Характеристики тонкого ламината

Тонкий ламинат варьируется от 6 до 7 мм и является наиболее экономически выгодным. Ввиду высокой теплопроводности он идеально подходит для эксплуатации с системой "Теплый пол". Если вы решите отдать предпочтение тонкому покрытию, выбирайте модели проверенных брендов, чьи изделия прослужат более 3-х лет.

Средний ламинат

Средняя толщина ламинатной доски равна примерно 8 мм. Такая доска достаточно хорошо выдерживает воздействие влаги, характеризуется прочным замковым соединением и может использоваться как в комнатах с низкой проходимостью, так и в гостиных, детских и офисных помещениях.

Утолщенный ламинат

Утолщенная доска в 10-12 мм — высокопрочное изделие, которое отлично выдерживает механические нагрузки и испытания водой. Он также славится хорошей звукоизоляцией и максимально плотным соединением.

Выбираем тип соединения ламината

По типу укладки это напольное покрытие делят на:

клеевое;

замковое.

Клеевой монтаж предполагает скрепление торцевых частей посредством использования клеевых составов. Замковый тип не требует использования клея, собираясь по принципу конструктора со стыковкой в пазы. Второй вариант пользуется большей популярностью, так как может быть быстро демонтирован для проведения ремонта или утепления пола без повреждения ламелей. Выделяют замки типа click и lock, отличающиеся способом соединения.

Влагостойкость ламинатной доски

Для тех, кто живет на первом этаже или в частном доме, особую роль играет влагостойкость ламината. Для защиты от воздействия влаги современные производители предусматривают специальные пропитки, которые позволяют использовать покрытие даже в ванных комнатах. Как правило, в таких изделиях предусмотрена основа из ПВХ, которая становится преградой для воды. Если же вы выбрали изделие с HDF-плитой, обратите внимание на ее плотность, чем она выше (достаточно показателя в 900 кг/м3), тем дольше доска не пропустит влагу внутрь пор.

Выбираем размер ламината

Кроме толщины стоит также обращать внимание на толщину и длину панелей. Узкие доски в диапазоне от 90 до 160 мм имитируют паркетное покрытие. Наиболее популярный вариант — ламинат с панелями шириной в 185-190 мм, которые напоминают натуральную доску. Расширенный вариант в 330 мм копирует керамику, а панели в 400 миллиметров — художественный паркет. Что касается длины, то средний показатель варьируется от 1260 до 1380 миллиметров, но также встречаются как короткие доски (300 мм), так и длинные панели (1845 мм).

Рисунок ламинатной доски

Имитирующие дерево ламели могут выпускаться в одно-, двух- или трехполосном варианте. Первый вариант идеально подойдет для большой комнаты, двухполосные изделия копируют натуральную доску и считаются универсальными. Трехполосный ламинат напоминает паркет, что позволяет использовать его даже в комнатах небольшой площади.

Как подобрать цвет ламинатной доски?

Оттенки напольного покрытия бывают такими:

нейтральные — натуральные светло-бежевые оттенки подойдут для спальни, а также позволят визуально увеличить маленькое помещение;

холодные — светло-серые цвета хорошо сочетаются с черными и белыми предметами интерьера, что предполагает их использование в комнатах стиля лофт, минимал и хай-тек;

теплые — такие тона гармонично сочетаются с ярким текстилем и классической мебелью;

ахроматические — соблюдайте баланс, сочетая белый ламинат с темными предметами интерьера, а вот черные панели лучше не "портить" мебелью пастельных тонов.

Также вы можете обратиться к специалистам либо подсмотреть подходящий дизайн на одном из многочисленных сайтов.

Наличие фаски

Ламинат с фаской (скошенный край панелей) подойдет для имитации натуральной древесины. После его укладки будет создаваться впечатление небольших щелей между грубыми досками. Ламели такого типа выгодно использовать на неровной поверхности, где есть риск появления щелей. В таком случае фаска будет как нельзя кстати.

Выбираем покрытие для каждой комнаты

Выбирать напольное покрытие для каждой комнаты стоит не только с учетом цветовой совместимости, но и нагрузок, которым будет подвергаться доска. Если проходимость в спальне незначительна, то через кухню проходят куда чаще.

Ламинат в гостиную

Основная комната, где по вечерам собирается вся семья, а также проводят время друзья и родственники. Напольное покрытие должно объединять всю мебель и предметы интерьера и отличаться хорошей износостойкостью для сохранения привлекательного внешнего вида при высоком механическом давлении.

Спальня

Основной упор делается на дизайн. Лучше всего подбирать панели натуральных оттенков, которые будут совмещаться с цветовой гаммой кровати. В спальне вы можете сэкономить на классе износостойкости и влагостойкости ламинатной доски, так как в этой комнате она будет подвергаться минимальным нагрузкам.

Коридор и прихожая

Здесь в приоритете прочность и практичность. Прихожая будет подвергаться испытанию уличной обувью со всеми вытекающими последствиями в виде влаги, мелких камней и пыли.

Кухня

Чаще всего напольное покрытие кухни контрастирует с мебелью. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение светлым доскам, при этом они не должны привлекать внимание, оставаясь фоном для кухонной утвари и декора.

Ламинат для системы "Теплый пол"

Выбирая покрытие для теплого пола, обращайте внимание на толщину досок. Идеальным вариантом будут ламели не толще 8 мм, в противном случае система будет терять в производительности из-за слабой теплопроводности. Покупайте изделия со специальной маркировкой, разрешающей эксплуатацию с подогревом пола. Также огромное значение приобретает подложка, ее теплоизоляция может стать преградой на пути обогрева помещения.

Подложка для ламината

Ни один отделочный материал не используется без дополнительных элементов. В случае с ламинатом им выступает подложка, которая влияет на влагостойкость, влагоизоляцию и звукоизоляцию напольного покрытия.

Зачем нужна подложка для ламинатной доски?

Чаще всего использование подложки объясняется необходимостью выравнивания покрытия по всей площади комнаты. Однако она также позволяет улучшить звукоизоляцию и теплоизоляцию покрытия. Но главное – подложка под ламинат продлит срок службы ламината, сделав его более прочным за счет грамотного распределения нагрузки.

Виды подложки

Главное отличие ламинатной подложки в используемом материале:

натуральная пробка;

пенополистирол;

полипропилен-пенка;

фольгированный материал;

хвоя;

пленка из полиэтилена.

Каждый материал обладает своими преимуществами, о которых можно узнать у продавцов или специалистов. Также обращайте внимание на толщину подложки, которая варьируется от 2 до 10 мм. Чем она толще, тем лучше звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики покрытия. Однако, как было сказано выше, для системы "Теплый пол" лучше выбирать тонкую прослойку.

Плинтусы, порожки и уголки

Вместе с ламинатной доской желательно приобретать и другие комплектующие элементы, в число которых входят порожки, уголки и плинтусы. Они станут не только дизайнерским дополнением к напольному покрытию, но также позволят скрыть стыки и места примыкания к стене, "собрав" панели.

Выбор любого напольного покрытия требует подготовки и учета множества факторов, особенно это касается покупки ламината. Надеемся, наша статья поможет вам сделать правильный выбор, обеспечив свой дом или другое помещение надежным и качественным изделием.