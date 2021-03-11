Легендарный миллиардер Уоррен Баффетт разбогател до 100 млрд долларов

Таким богатством в мире обладают всего пять человек

Американский миллиардер Уоррен Баффетт, состояние которого росло и в 2020 году, теперь разбогател до 100 млрд долларов. Акции инвестиционной компании Баффета Berkshire Hathaway в 2021 году подорожали на 15%.

Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time Billionaires list.

Всего в мире лишь пять миллиардеров, чье состояние, по данным Forbes, превышает 100 млрд долларов. Баффетт находится в ТОП-5 вместе с Джеффом Безосом, Илоном Маском, Бернаром Арно и Биллом Гейтсом.

Баффетт – самый возрастной в этом перечне. Ему 91 год. После него по старшинству следует Бернар Арно, которому исполнилось 72 года.

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Berkshire Hathaway подорожала, в частности, за счет выкупа собственных бумаг. Компания потратила на них рекордные 24,7 млрд долларов в 2020 году и уже 4,2 млрд долларов к середине февраля 2021-го, сообщает Bloomberg.

Пересечение отметки в 100 млрд долларов еще более примечательно, если учесть, что Баффетт с 2006 года отдал на благотворительность более 37 млрд долларов акциями Berkshire.

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Кроме того, Баффетт вместе с Гейтсом запустил проект The Giving Pledge ("Клятва дарения"). Присоединяющиеся к "клятве" люди дают обещание пожертвовать не менее половины своего состояния.

Уоррен Баффетт – бизнес-магнат, неизменно входящий в число богатейших людей планеты, глава инвестиционно-финансового холдинга Berkshire Hathaway, автор пособий о принципах вложения капитала, филантроп.

Напомним, ранее стало известно, что экс-жена главы компании Amazon Джеффа Безоса, одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт, вышла замуж за школьного учителя.