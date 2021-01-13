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Легионерам ВСУ и инвесторам упростят получение гражданства Украины: каковы условия

13 января, 16:31

Игорь Тимофеев

Кабмин расширяет круг иностранных инвесторов, которые будут иметь разрешение на иммиграцию

Кабинет министров на своем заседании в среду, 13 января, расширил круг лиц, которым могут разрешить иммиграцию в Украину.

Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко пишет в своем Telegram-канале.

По его словам:

Таким образом, Кабмин расширяет круг иностранных инвесторов, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.

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Напомним, еще в октябре-2018 Верховная Рада намеревалась упростить порядок предоставления гражданства Украины иностранцам и лицам без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также говорилось, что в Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили незаконную схему легализации россиян в стране.

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Источник: Сегодня

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