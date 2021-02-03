Лидер профсоюза горняков ответил лоббистам импорта тока из России

С 3 января по 2 февраля Украина приобрела российского электричества, в том числе через Беларусь, на 313 млн грн

Лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец заявил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси снижает энергетическую независимость Украины.

Во время брифинга в Верховной Раде во вторник, 2 февраля, Волынец напомнил, что электроэнергия поставляется в Украину из РФ уже вторые сутки.

"Необходимо бить с двух рук и сразу в морду. К чему я? Сейчас уже вторые сутки как из России, страны-агрессора, поставляется электроэнергия на рынок Украины. Уже почти 3 млн кВт·часов", – заявил он.

Нардеп сообщил, что с 3 января по 2 февраля Украина приобрела российского электричества, в том числе через Беларусь, на сумму 313 млн грн.

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"Это невыплаченные зарплаты украинским шахтерам и энергетикам, это неотчисленные средства в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Это уничтожение энергетической безопасности нашего государства", – подчеркнул нардеп.

Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. Также продолжаются закупки тока с Белорусской АЭС режима Лукашенко.

В прошлый раз импорт привел к крупнейшему за годы независимости кризису на энергорынке. Весной 2020 года его удалось временно остановить в том числе после критики президентом Владимиром Зеленским.