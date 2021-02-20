Оказать давление на Москву: Литва хочет заморозить Nord Stream 2 на семь месяцев

В Вильнюсе считают, что газовые контракты можно заключать только с демократическим правительством РФ

Глава МИД Литвы Габриэль Ландсбергис заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" должно быть приостановлено до парламентских выборов в РФ в сентябре-2021, чтобы оказать давление на Москву с целью проведения демократических реформ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам дипломата, заморозка прокладки трубопровода из РФ в Германию в обход Украины должно стать компромиссом между европейскими сторонниками и критиками России.

"Мы не предлагаем отменять проект, а только приостановить его. И продолжать это, когда мы будем иметь дело с демократически избранным правительством России. Это действительно может увеличить поддержку трубопровода", – подчеркнул Ландсбергис.

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Он добавил, что, если вознаграждать Россию заключением газовых контрактов за подавление оппозиции, это не даст Кремлю правильный сигнал и разрушит европейское единство.

Напомним, строительство газопровода завершено на 94% и операционная компания Nord Stream 2 в этом месяце возобновила прокладку труб в датских водах. А Датский морской регулирующий орган сообщил, что работы должны быть завершены к концу апреля.

А Служба внешней разведки Украины сообщает, что строительство газопровода планируют завершить до дня России – 12 июня. Чтобы успеть к этому сроку, рабочие пренебрегает технологическими процедурами.

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Справка. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.