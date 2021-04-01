Локдаун умерил спрос на валюту: что будет с курсом доллара

Риски для гривни представляет только бегство инвесторов из ОВГЗ, считает аналитик

Спрос на иностранную валюту в Украине падает по мере того, как регионы вводят локдауны. Поэтому доллар на межбанке в начале следующей недели будет стоить около 27,95 гривни, а евро будет торговаться в районе 32,85 гривни.

Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"Эпидемиологическая обстановка в Украине ухудшается. <...> Это приведет к еще более сильному падению спроса на иностранные валюты. Баланс могут изменить лишь нерезиденты, которые продолжают сокращать свои позиции в ОВГЗ. Торговля на межбанке, вероятно, будет проходить на более низких объемах, поэтому существенного изменения валютных курсов ждать не стоит. Нацбанк, скорее всего, вмешается только в случае сильных колебаний", – считает эксперт.

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Он также напомнил, что Всемирный банк улучшил для Украины прогноз роста ВВП на 2021 год. По мнению ВБ, данный показатель увеличится в текущем году на 3,8% (ранее были 3%).

"Однако текущие карантинные меры могут помешать реализации этих прогнозов. Подобная неопределенность давит на рынки, ярким примером чего являются распродажи ОВГЗ нерезидентами. На данный момент риск серьезной девальвации гривни исходит лишь от них", – резюмировал Гойлов.

Ранее эксперты также объяснили, почему инвесторы в ОВГЗ бегут из Украины.